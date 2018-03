Houston si vylepšil klubový rekord, má už skoro šedesát výher

Nejlepší tým dosavadního ročníku NBA Houston porazil New Orleans 114:91 a devětapadesátou výhrou si vylepšil klubový rekord. Basketbalisty Rockets opět táhl nejlepší ligový střelec James Harden, který v sobotu hrál jen tři čtvrtiny, přesto dosáhl na 27 bodů.

James Harden z Houstonu se prosazuje přes Anthonyho Davise v utkání NBA proti New Orleans.

Hostujícímu týmu Pelicans v pátém utkání během týdne viditelně došly síly, ani jednou nevedl a poprvé během této série prohrál. V Západní konferenci New Orleans kleslo na 6. místo.

Za osmým triumfem v řadě hráči Houstonu kráčeli od první minuty. Když jich bylo odehráno sedm, vedli 21:6 a v průběhu zápasu až o 29. Kouč Mike D'Antoni proto mohl opory šetřit. Harden k 27 bodům přidal osm asistencí a šest doskoků. Sekundoval mu pivot Clint Capela, který se postaral o 18 bodů, 16 doskoků a šesti bloky si vyrovnal osobní maximum.

"Jen další výhra do sbírky," řekl stroze po klubovém rekordu Eric Gordon, který při absenci ústředního rozehrávače Chrise Paula nastoupil podruhé za sebou v základní sestavě a dal 19 bodů. "Máme vyšší cíle," dodal jasně.

Basketbalisté New Orleans se mohli tradičně spolehnout na podkošového hráče Anthonyho Davise, který, i když proseděl poslední dvanáctiminutovku, si zapsal 25 bodů a osm doskoků. Nikdo další se ale výrazněji neprosadil. "Neříkám to jako omluvu, ale kluci už byli viditelně unavení, končíme těžkou venkovní sérii, nezačali jsme dobře a to si proti tomuhle týmu nemůžete dovolit," uvedl trenér Pelicans Alvin Gentry.

Prohry New Orleans mohla využít Minnesota, ve Philadelphii ale od začátku bodově ztrácela a prohrála 108:120. Desátý triple double v kariéře zaznamenal australský nováček Ben Simmons za 15 bodů, 12 doskoků a 13 asistencí a táhne slavný klub Sixers za první účastí v play off po šesti letech.

V dresu Detroitu se zase v sobotu blýskl pivot Andre Drummond, jenž k 15 bodům přidal 20 doskoků. Pistons doma přehráli Chicago 117:95. Dobrou formu potvrdil i další pivot Dwight Howard, který pomohl Charlotte k výhře 102:98 v Dallasu 18 body a 23 doskoky.