Vyhořeli v Lize mistrů a přišel tvrdý trest! Celý tým bude brát jen minimální mzdu

Vedení historicky nejúspěšnějšího maďarského házenkářského klubu MKB Veszprém sáhlo kvůli špatným výkonům celému mužstvu včetně realizačního týmu výrazně na peníze. Až do konce ligové sezóny by měli členové A-týmu pobírat pouze minimální mzdu, jež aktuálně v Maďarsku činí v přepočtu 444,7 eura měsíčně (zhruba 11 300 korun).

Veszprém sice vede tabulku domácí soutěže, ale v neděli podlehl v prvním osmifinálovém utkání Ligy mistrů 25:32 dánskému Skjernu. Po porážce o sedm gólů už vedení došla trpělivost.

"Některé výsledky v této sezóně byly nepřijatelné, především ale výkony a přístup. To uráží všechny, kteří přispívali a stále přispívají k historii tohoto klubu, jenž má velké jméno i v Evropě," odůvodnili šéfové klubu trest. Definitivní rozhodnutí, zda ho skutečně ponechají v platnosti až do konce ročníku, by mělo padnout po příštích zápasech.

Házenkářský klub Veszprém sice vznikl až v roce 1977, stal se ale od té doby nejúspěšnějším maďarským týmem. Mimo jiné získal 25 mistrovských titulů a 26 prvenství v domácím poháru. V letech 2015 a 2016 se dostal Veszprém až do finále Ligy mistrů, ale trofej nevyhrál. Ve sbírce má dva tituly z již zrušeného Poháru vítězů poháru.