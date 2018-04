Vítězná série skončila, ale hlavním cílem je titul, tvrdí nymburský manažer Šimeček

Doma prohrávají jen výjimečně, pod koši kralují. Basketbalisté Nymburka po sérii třiceti ligových vítězství v řadě podlehli v předposledním kole nadstavbové části skupiny A1 na půdě druhých Pardubic. Ani toto zakolísání nic nemění na nymburské roli největšího favorita pro play off. „Vítězná šňůra se nedá táhnout do nekonečna, hlavní je zisk titulu," říká manažer středočeského klubu Rudolf Šimeček v rozhovoru pro Sport.cz.

V Pardubicích prohrál Nymburk v základní části také v letech 2015 a 2016. Jak moc vás zaskočil ligový nezdar v souboji s druhým týmem tabulky tentokrát?

Měli jsme namále párkrát už dřív. Byli jsme rádi, že vítězná série vydržela ještě o nějaký čas déle. Liga ale není tom, zda projdete sezónou bez porážky. Z celkového pohledu je nejdůležitější vyhrát titul a jestli na té cestě přijde jedna nebo čtyři prohry, není rozhodující.

Ve sportu se nemá nikdy předjímat. Troufnete si přesto odhadnout, jak by mohlo vypadat složení finálové dvojice Kooperativa NBL?

To je opravdu předčasné. Předpokládám a myslím si, že právě Pardubice mají po nás druhý nejkvalitnější tým v lize a budou s Nymburkem ve finále. Může se stát ledacos. Přesto věřím, že v případném finále dvakrát za sebou neprohrajeme. Ale nemá cenu se dívat takhle dopředu. Nejprve přijde čtvrtfinále, pak semifinále. Nikomu to nepřeji, ale je tady i riziko zranění. Pardubice mají také špičkové zahraniční hráče, a pokud by došlo k zásahům do sestavy, pak může být všechno jinak.

A jak se vám před vstupem do play off jeví nymburský kádr?

Sestavování týmu v Nymburce je každoročně loterií. Letos jsme vybrali velice dobře, i když se na pozici 5 vystřídali čtyři hráči. Postupně se kádr stabilizoval a máme jeden z nejlepších týmů za posledních pět let. Dříve tam byly i velké hvězdy. Ale tvrdím, že je lepší, když jsou v sestavě čtyři polohvězdy, než jedna superhvězda.

Jak to vypadá se zraněným Petrem Bendou, který je jednou z klíčových postav týmu?

Bohužel si nedávno přetrhl achillovku. Sezóna pro něj skončila. Je ale natolik pilným, pečlivým a obětavým sportovcem, že se na příští sezónu jistě znovu dobře připraví. Hráč s takovou minulostí a spoustou titulů jako Petr Benda si zaslouží, abychom pro něj vybojovali další ligový úspěch. Hlavně ať se uzdraví.