Reisingerová uspěla v draftu WNBA, získali ji Los Angeles Sparks

"Byly to šílené pocity. Vůbec jsem nevěděla, jak na to mám reagovat. Myslela jsem si, že si ze mě někdo dělá legraci. Začala jsem tomu lehce věřit až po rozhovoru se svým agentem. Jsem šťastná a momentálně si nedovedu představit, že by se mi mohlo aktuálně stát něco lepšího," uvedla Reisingerová v tiskové zprávě.

Prý nevěřila, že by si ji mohl nějaký tým vybrat. "Žádné signály jsem neměla, byla to pro mě úplná novinka. Nečekala jsem, že by se něco takového mohlo stát. Dneska ráno, když jsem se to dozvěděla, tak jsem byla překvapená. Vůbec jsem s nikým nemluvila a nejednala," prohlásila.

Naposledy Češka prošla draftem v roce 2002, kdy Zuzanu Klimešovou ve 2. kole získala Indiana. Tehdy na sebe upozornila výkony na univerzitě Vanderbilt. O rok dříve byla ve 2. kole Utahem vybrána Michaela Pavlíčková (později Ferenčíková) rovněž z univerzity v Denveru. V roce 2000 pak draftem prošly opory Brna Romana Hamzová (Orlando) a Kamila Vodičková (Seattle) a v roce 1997 při historicky prvním draftu Eva Němcová (Cleveland).

WNBA si kromě všech draftovaných hráček zahrála i Jana Veselá, nedávno byla i bez draftu blízko smlouvě Kateřina Elhotová.

Reisingerová momentálně působí ve španělské lize v dresu Sant Adrie. Předtím odchovankyně USK a Sparty strávila dvě sezony v Karlových Varech, kde patřila k nejlepším domácím hráčkám v ŽBL. Už dříve měla dcera bývalé elitní ligové střelkyně Petry Reisingerové nabídky z mnoha amerických univerzit, ale rozhodla se zůstat v Evropě.

A do zámoří se možná nevydá ani tentokrát. "Můj zdravotní stav mi letos nástup do WNBA trochu zkomplikuje. Bohužel je dost možné, že do léta ještě nebudu stoprocentně připravena," uvedla. "Ale je pravda, že bych asi tento rok nenastoupila, ani kdybych byla zdravá. Jsem ráda, že mám od Los Angeles nabídku, ale chtěla bych se ještě o pár procent zlepšit, abych mohla konkurovat hráčkám ve WNBA," přidala.

Pokud podepíše smlouvu, bude mít Reisingerová v Los Angeles velmi silnou konkurenci. Trojnásobné šampionky soutěže z let 2001, 2002 a 2016 totiž v prvním kole draftovaly ruskou pivotku Marii Vadějevovou, která už je nyní v dresu Kursku jednou z hvězd Evropské ligy. A v týmu jsou na podkošových postech i další euroligové opory Jantel Lavenderová, Francouzka Sandrine Grudaová, Nneka Ogwumikeová a dvojnásobná nejlepší hráčka WNBA Candace Parkerová.

Jedničkou draftu se v New Yorku stala Američanka A'ja Wilsonová, jednadvacetiletou křídelní hráčku si vybral tým Las Vegas Aces.