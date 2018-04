Washington přišel před play off NBA kvůli dopingu o Meekse

Spoluhráč basketbalisty Tomáše Satoranského z Washingtonu Jodie Meeks se před začátkem play off NBA dostal do problémů kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Vedení zámořské ligy ho suspendovalo na 25 zápasů poté, co u něho kontrola odhalila stopy růstového hormonu Ipamorelinu.