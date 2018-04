Poslední sparťanská naděje na titul: Prapor slavného klubu drží futsalisté

Zůstane Sparta bez mistrovského titulu? V hokeji i ve fotbale její šance v téhle sezóně zhasly, poslední nadějí pro příznivce rudých barev jsou futsalisté. Tým vedený koučem Benim Simitčim vyhrál rozhodující bitvu semifinále v Plzni 7:2 a teď zkusí z trůnu dostat dlouholetého suveréna z Chrudimi. „Jsme sparťanskou nadějí na titul a pokusíme se udělat maximum, abychom to zvládli. Bylo by fajn, kdyby nám přišli pomoci i fotbaloví fanoušci a v hale bylo plno," konstatoval kouč.

Futsalisté Sparty vyřadili v play off Slavii a následně i Plzeň, mohou se tak těšit na boje o titul s Chrudimí.

Jeho tým ukázal sílu. S Plzní prohrával 0:1 a 1:2 na zápasy, ale nakonec si zahraje o titul. „Myslím, že jsme si finále stejně jako Chrudim zasloužili a moc se na něj těšíme. Do sezony jsme šli s cílem projít do finále ligy a poháru, už teď jsme spokojení. Ale ještě nekončíme," vykládá trenér Sparty. „Když se nám povede poslední krok, bude to bonus. Budeme tu finálovou účast chtít ještě vylepšit," slibuje.

Plzeň přitom jeho tým nabitý cizinci hodně prověřila. Defenzivní styl, tvrdá hra a smrtící brejky - to všechno na Spartu platilo. Tedy ve chvíli, kdy zahazovala šance. „Byli jsme ve všech zápasech lepší. Poprvé jsme dostali čtyři góly za pár minut a už to nedohnali. Ve třetím utkání jsme vedli a pak doplatili taky na chyby. Myslím, že jsme si postup zasloužili," přesvědčuje Simitči. „Jen mě mrzí, když pár minut před koncem křičí na svůj tým trenér Plzně - Běžte a zlomte jim nohy - Pak byly na hřišti k vidění zákroky, které nebyly na červenou, ale snad na černou kartu," kroutí hlavou trenér Sparty.

Nutno připomenout, že rozhodčí Černý a Laš to trestali, takže hráči Plzně viděli dvě červené karty a Západočeši čelili celkem i čtyřem penaltám. „Ve finále nic takového neuvidíte. Nastoupí proti sobě dva týmy, kde jsou profesionálové. Bude to skvělá podívaná, nebude se taktizovat" věří Simitči a doufá ve sparťanský úspěch. „Jsme z toho semifinále nastartovaní. Pokusíme se uspět."

První finálové utkání se hraje v pátek v Chrudimi. Už nyní ale Sparta oznámila první posilu pro novou sezónu, stal se jí Brazilec Jean Carlos Pereira Costa. V této sezóně hrál za Teplice a během 23 utkání vstřelil dvanáct branek a připsal si i 17 asistencí. V minulosti působil i v kyperském klubu Anorthosis Famagusta či brazilském Corinthians.