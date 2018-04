Absurdní divadlo, prohlásil po dohrávce s Olomouckem kouč Opavy

Z utkání play off basketbalové ligy uběhly necelé dvě minuty a týmy se odebraly k poločasové přestávce. Že to není možné? Ale je. Poněkud bizarní situaci způsobilo rozhodnutí vedení soutěže, které nařídilo na žádost Olomoucka dohrát původně předčasně ukončené druhé čtvrtfinále mezi Opavou a Olomouckem. Opavané dohrávku zvládli, vyhráli vysoko 93:63 a jsou po Nymburku druhým semifinalistou basketbalové ligy.

„Nikdy jsem nic podobného nezažil a ač nechtíc, stal jsem se členem absurdního divadla. Tohle by nevymyslel ani Václav Havel," zlobil se trenér Opavy Petr Czudek, přestože jeho tým nakonec postoupil do semifinále poměrně hladce. „Vyhráli jsme čtyři nula, i když to bylo vlastně na pět zápasů. Pro nás bylo těžké hlavně po psychické stránce se koncentrovat a nenechat se ovlivnit tím, co se dělo kolem. Jsem pyšný na kluky, protože to zvládli lépe než já. Vyhráli jsme a mohli bychom říct, že se nic nestalo, ale stalo se. Ztratil jsem iluze a pár lidí u mě ztratilo veškerý kredit. Tu křivdu ponesu dlouho," svěřoval se viditelně rozladěný Czudek.

O co šlo? Druhé utkání čtvrtfinálové série bylo za stavu 40:34 ukončeno v 18. minutě po incidentu srbského pivota Olomoucka Čohadareviče s rozhodčím Kučerou a kontumováno ve prospěch Opavy. Inzultaci rozhodčího se ale nepodařilo prokázat a vedení soutěže následně rozhodlo, že se utkání dohraje. ‚Páté' utkání tak začínalo třemi trestnými hody Opavy.

„Bylo to hodně zvláštní. Součástí něčeho takového jste jednou za život. Utkání začínalo šestkami a lehká nervozita tam byla. Ráno na tréninku jsme si říkali, že se musíme na ten začátek soustředit, protože je potřeba dohrát dvě minuty z prvního poločasu dobře," popisoval opavský Filip Zbránek. „Nebyla to snadná situace, ale kluci to zvládli perfektně a ukázali, že tenhle tým vyspěl. Teď už je může trénovat i uklízečka," pousmál se Czudek.

Opavané nepřipustili žádné drama, zvítězili vysoko 93:63 a otevřeli si bránu semifinále. „Před sérii jsme nečekali, že vyhrajeme čtyři nula, ale našli jsme cestu hned první výhrou doma (94:88) a zaslouženě jsme je porazili 4:0," řekl Zbránek.

Prostějovské basketbalisty podle Michala Křemena nedohrané utkání rozhodilo. „Opava je úplně někde jinde. Hrají spolu dlouho, půjčí si balón, vědí, co hrát. Jeden a půl zápasu jsme tady ale neodehráli až tak špatně, ale po tom, co se stalo, jsme byli úplně jinde," připustil Křemen. Ani on se s podobnou situací doposud nesetkal. „Hraju basket sedmnáct let, ale tohle bylo divné. Hodně divné," uznal 36letý basketbalista.