Zklamaná hvězda. Z Francie si přivezla pět titulů, doma ale neslavila

Toužil po mistrovském titulu. A moc. Volejbalista David Konečný se těšil z vítězství v lize ve Francii hned pětkrát a teď si přál zažít podobné pocity i doma. Nakonec ale jeho kladenské plány padly. Chybělo málo, ve finále se však ikona českého volejbalu zranila a její tým prohrál s Karlovarskem. "Moc mě to mrzelo. Věděl jsem, že na to máme a najednou jsem nemohl nastoupit do utkání," ohlíží se universál, jenž je aktuálně volným hráčem, za neúspěšnou tečkou za sezónou.