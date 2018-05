Karviná zvládla obě domácí finále. V Plzni nás ale čeká peklo, tuší kouč

Dva zápasy, dva body. Házenkáři Karviné dokonale využili domácího prostředí a v naplněné hale porazili v úvodních zápasech extraligového finále Plzeň. Po sobotním vítězství 30:24, udolali v neděli Západočechy 32:31 a k návratu na trůn po osmi letech jim chybí jediná výhra. „Jsme šťastní, ale zároveň víme, že musíme udělat ještě jeden krok. A v Plzni nás bude čekat peklo. Ale je to finále a nic jiného, než boj nečekáme," uvedl trenér Karviné Marek Michalisko.

Ten znovu vsadil na hru bez brankáře, kterou praktikoval po celé utkání. Tentokrát ale hosté dokázali několikrát odvážný herní prvek potrestat střelou do opuštěné branky. „Konečně jsme to dokázali relativně dobře ubránit. Škoda jen, že těch gólů do prázdné branky nebylo více," řekl plzeňský Jakub Šindelář.

Karviná ale taktice, která rozhodla semifinále proti Lovosicím, věří dál. „V semifinále i v prvním finále jsme v tomhle měli až neskutečnou úspěšnost. Jednou muselo přijít, že nám to nebude až tak vycházet. Ale máme to v taktickém rejstříku a budeme to hrát i nadále," nastínil Michalisko.

„V prvním utkání jsme si vybrali slabší chvilku, ale nejsme roboti, abychom nechybovali. Ve druhém jsme sice o gól prohráli, ale myslím si, že jsme našli cestu, jak Karvinou dokážeme přehrát," zmínil trenér Plzně Michal Tonar. „Série zdaleka nekončí. Máme dva zápasy doma a jedeme dál. Opřeme se o své publikum a bude to dobré. To finále bude ještě dlouhé a do Karviné se určitě vrátíme," dodal trenér Plzně.

Třetí a čtvrté finále se hraje příští víkend v Plzni.