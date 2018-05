Házenkáři Karviné předčili vlastní plány. Začínáme novou éru, tvrdí Michal Brůna

„Prožíváme euforii, obrovské pocity štěstí. Nicméně titul nepřineslo nějaké štěstí. Je to výsledek celoroční tvrdé práce všech lidí v klubu. Patří také našim skvělým fanouškům za jejich velkou podporu v celé sezóně," uvedl trenér Baníku Karviná Marek Michalisko. „My jsme vlastně nejméně o rok předběhli svůj cíl. Měli jsme nějakou vizi na další sezóny, ale podařilo se nám ji naplnit už nyní, takže je to takový příjemný bonus. Pevně věřím, že jdeme po správné cestě," pokračoval Michalisko.

Karvinou k nečekanému úspěchu táhl výtečný střelec Marek Monczka, zkušení borci Michal Brůna a gólman Nemanja Marjanović, kteří přišli před sezónou vychovávat mladíky z dorostu. „Týmová chemie fungovala skvěle. Tajně jsme si přáli zasáhnou do bojů o medaile, ale ve finále jsme nedoufali. O to je to sladší," pousmál se karvinský trenér.

Ten pro play off zvolil variantu hry bez brankáře a se sedmi hráči v poli, kterou nedokázala ubránit ani favorizovaná Plzeň. „Stále jsme se drželi naší hry. A když jsem po druhé porážce v Karviné od Plzeňáků četl, že už nás přečetli a ví, jak se to brání, tak jsem se jenom pousmál. Přitom na videu bylo jasné, že to tak není. Jestli má tým hráče s potřebnými schopnostmi, vždycky najdete jednoho volného. Pak už to musí jen trefit," usmíval se Michal Brůna.

Podle zkušeného házenkáře to byla asi možná jediná možnost, jak Plzeň porazit. „My nemáme nijak zkušené hráče. V tom jsme se s Plzní, která hrála čtvrté finále v řadě, nemohli rovnat. I proto jsme se rozhodli pro sedm hráčů v útoku, v normální hře bychom tolik silní nebyli, nemáme paliče z dálky. Byl to od trenéra super tah," řekl Brůna, který se do rodné Karviné vrátil po třinácti letech.

„V klubu se toho hodně změnilo, udělal se plán, jak to dělat dobře od mládeže," osvětlil důvody návratu domů 40letý Brůna. Ani on ale na začátku sezóny ve finále nevěřil. „Povedlo se nám neuvěřitelné. Ale cítím, že tady začíná nová éra. Budeme se ještě zlepšovat," řekl bývalý reprezentant.