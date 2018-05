Bohačík znovu končil sezónu v Opavě. Ale letos se zlatou plackou je to lepší, smál se

Před touto sezónou vyměnil Jaromír Bohačík dres USK Praha za triko Nymburka a to mu přineslo první mistrovský titul v kariéře. Nymburk vyhrál po domácím vítězství 114:90 i odvetu v Opavě 114:73 a připsal si patnáctý titul v řadě. „Ale já mám první! Je to hodně dobrý pocit,“ svěřoval se rodák z nedaleké Ostravy.

Bohačíka přijelo z jeho rodného města do nedaleké opavské Víceúčelové haly podpořit třiadvacet přátel včetně staršího bratra Petra, který hraje v týmu NH Ostrava. „Loni jsem končil v Opavě s USK v prvním kole play off, letos tady končím taky, ale je to mnohem příjemnější. Dostanu zlatou placku, a to je skvělé," řekl Bohačík, pro něhož bylo letošní finále pátým v kariéře. Čtyřikrát si ho v letech 2011 až 2014 zahrál s Prostějovem, pokaždé ale prohrál právě s Nymburkem. „To je už je tak dávno, že si to ani nepamatuju," smálo se nymburské a také reprezentační křídlo.

Zatímco Bohačík získal v Opavě premiérový titul, klub z Nymburka vládne českému basketbalu už patnáct let. „Ale myslím, že je vidět, že pořád máme obrovskou radost. A přestože jsme v play off ani jednou neprohráli, stálo nás to hodně úsilí," připomněl Bohačík, jenž je přesvědčený, že klíč k titulu ležel na opavské palubovce. „Tohle druhé utkání bylo jednoznačně rozhodující. A nejen proto, že jsme v něm sérii ukončili. Vstoupili jsme do něj mnohem lépe než doma, hodně jsme se soustředili na úvod utkání, protože jsme věděli, že to bude těžké. Opava hraje doma výborně a tím, jak jsme do utkání vstoupili, jsme jim vzali vítr z plachet," naznačil Bohačík.

Sezóna je u konce a slavit se bude po patnácté v řadě v Nymburce. „Zatím jsme nic neplánovali. Bude to proto spontánní a intenzivní," usmíval se basketbalista, jenž ke druhému finálovému vítězství pomohl devíti body.