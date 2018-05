Husí kůži jsem měl už půl hodiny před zápasem, popisoval finálovou atmosféru opavský Bujnoch

Minulou sezónu Václav Bujnoch promarodil, v té aktuální, kterou Slezané zakončili finálovou porážkou s Nymburkem, si opavský pivot vše vynahradil. Dostal se poprvé v kariéře do reprezentace a po závěrečném utkání finále si převzal individuální trofej za největší zlepšení v sezóně. „Jsem za tohle ocenění hodně rád. Když jsem si před minulou sezónou přetrhl křížový vaz v koleni, nevypadalo to se mnou dobře. Ale vrátil jsem se a ukázal jsem, že se dá i po zranění znovu hrát dobře,“ svěřoval se 25letý basketbalista.

Zatímco v prvním utkání finále jste začali výborně, doma jste od začátku měli bodové manko. Vzalo vám to hodně vítr z plachet?

Nymburk měl před finálovou sérií delší pauzu a dostával se do tempa trošku zvolna. Ve druhém už ale neponechal nic náhodě. Přijel den předem a byl na utkání skvěle nachystaný.

Trochu vás tentokrát zklamala i střelba. Nedávali jste docela jednoduché koše. Čím to bylo?

Trošku jsme se trápili, byla tam znát nervozita trošku a celkově to bylo takové v křeči. Když nedáváte proti Nymburku šance, tak se s ním drží krok těžko.

Nymburk jste ve finále chtěli alespoň potrápit. S tím, jak se to povedlo asi spokojení úplně nejste, viďte?

Už několik let se říká, že se v lize hraje jen o stříbrné medaile. A hlavně ve druhém utkání doma na nás možná trošku dolehla ta atmosféra, která byla v hale. Nymburk se navíc bohužel potkal s výbornou formou. Vlastně celou sezónu hraje skvěle. A když jim to ještě padá a všechno jim vychází, tak se proti nim hraje fakt těžko. Chtěli jsme je potrápit víc a mrzí nás to. Ale bohužel.

Co by se muselo sejít, aby to klaplo a Nymburk jste porazili?

Musel by hrát průměrně a my bychom museli odvést výkon nadprůměrný. To se ani z jedné strany nestalo, proto bereme stříbrné placky.

Čekala se výborná atmosféra. Fandové vás hnali i za nepříznivého stavu. Pomáhalo to?

Už půl hodiny před zápasem, když fandové začali poprvé skandovat, jsem měl husí kůži. Byla to bomba, zážitek na celý život. Diváci byli skvělí a dodalo nám to hodně energie. Nebyl čas na únavu či bolístky.

Finále jste prohráli, ale fanoušci už pět minut před koncem utkání skandovali, že pro ně jste mistři. Vnímali jste to?

Je to možná taková fráze. Fandové poražených týmů to skandují často, ale my si toho ceníme hodně. Nikdo od nás před touto sezónou finále nečekal. Je to fajn pocit.

Fandové dokonce vytáhli transparent, kde bylo napsáno, že jste ryze čeští mistři. Brali jste to také tak před soubojem s Nymburkem nabitým českými i zahraničními hvězdami?

No, jsme parta českých kluků a ukázali jsme, že to jde uhrát dobrý výsledek i bez cizinců. Je to pro nás super výsledek a fanouškům, kteří za námi stáli a takto se nám odvděčili, patří velký dík.