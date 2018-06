Volejbalistky Prostějova se nepřihlásily do Ligy mistryň

Volejbalistky Prostějova nebudou po devíti letech startovat v Lize mistryň. Ačkoli by mohly začít přímo v hlavní skupině, přihlášku letos nepodaly. Zájem o elitní soutěž mají poražené finalistky z Olomouce. Mistr mužské extraligy Karlovarsko se do Ligy mistrů přihlásilo, ale oproti původním informacím bude muset začít už v kvalifikaci.

Prostějovské hráčky uzavřely v dubnu zlatou desetiletku, v níž dominovaly bez přes přestávky domácí ligové soutěži a mají také deset Českých pohárů. V Lize mistryň se jen jednou nedostaly do základní skupiny a čtyřikrát vybojovaly postup do play off. Letos se však nepřihlásily.

"Nemáme o tuto soutěž zájem. I když bychom byli zařazeni bez kvalifikace přímo do základní skupiny. Přihlásíme se pouze do Poháru CEV, který je druhou nejvyšší klubovou evropskou soutěží," řekl ČTK Peter Goga, sportovní ředitel Hanaček, které k 10 titulům dovedl trenér Miroslav Čada a po zisku posledního oznámil na jaře konec.

V Lize mistryň by se tak mohla objevit Olomouc. Právě z Prostějova pro novou sezonu získala blokařku Veroniku Trnkovou a libero Julii Kovářovou a chce ještě posílit. "Zájem o start v Lize mistryň máme. Zatím ale nevíme, jak naši přihlášku vedení soutěže vyhodnotí. Zda budeme muset hrát kvalifikaci. Teprve čekáme na odpověď," uvedl statutární zástupce olomouckého klubu Jan Přecechtěl.

"Náš kádr potřebujeme zkvalitnit, rozšířit a omladit. Naším cílem je prosadit se nejen v české extralize, ale také na sebe více upozornit v evropských soutěžích," dodal kouč Jiří Teplý.

Karlovarsko podle původních informací evropské konfederace počítalo s tím, že bude rovnou ve skupině, ale systém vedení CEV nedávno změnilo. "Znamená to pro nás obrovské množství komplikací na všech úrovních. Nevíme, jak velký rozpočet budeme potřebovat, do jakého kola budeme nasazeni, kolik toho budeme muset odehrát, atd. Když postoupíme, musíme být finančně i organizačně připraveni na základní skupinu," uvedl na facebooku Západočechů prezident klubu Jakub Novotný.

Před rokem tehdejší mužský mistr České Budějovice z kvalifikace do hlavní fáze neprošly, dvojzápas s finským celkem Levoranta Sastamala ztratily ve zlatém setu.