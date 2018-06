Po Švédsku se těším do Francie, říká reprezentační brankářka Satrapová

Jak se ohlížíte za svým angažmá ve švédské lize?

Především musím říci, že mám štěstí na klubové úrovni, pokud jde o spojení s českou reprezentací. Do Švédska jsem přicházela před dvěma lety v době, kdy se tahle země chystala na pořádání evropského šampionátu s naší účastí. Teď je to podobné, začnu ligu ve Francii a za pár měsíců tam bude další mistrovství Evropy (úsměv). Maximálně si to užívám. Švédská soutěž je určitě kvalitnější než česká. I když jsme jely k poslednímu týmu tabulky, bylo to vyrovnané a otevřené. Každý může vyhrávat i prohrát s každým. Mám za sebou dva zajímavé roky.

Vaší nástupkyní v Kristianstadu bude vaše reprezentační brankářská kolegyně Petra Kudláčková, která tam přichází z pražské Slavie. Jakou roli jste sehrála v jejím přestupu?

Žádnou. Bylo to i bez mého doporučení. Vybrali si ji sami. Přeji ji hodně štěstí a pevné zdraví stejně jako sobě do Francie. Jsem ráda, že v pařížském týmu už působí moje reprezentační spoluhráčka Verča Malá.

Ve Švédsku už ligová soutěž skončila. Jak těžká byla příprava na reprezentační dvojzápas na Islandu a se Slovinskem?

Od 5. dubna jsem de facto volná hráčka. Domluvila jsem se ale s jiným švédským klubem, našla jsem si tam i nějakého trenéra, který mi pomáhal připravovat se na reprezentaci. Už jsem se ze Švédska odstěhovala. Mám před sebou novou motivaci, abych se zlepšovala i směrem k národnímu týmu.

Všimla jste si, že se po utkání v Mostě radovaly i Slovinky?

Byla to kuriózní situace, emotivní chvíle, ani jsem nevěděla, že jim remíza taky stačí. Ale jásaly jsme samy, na soupeřky a jejich nadšení jsem se nekoukala.