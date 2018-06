Opavský Czudek si asistenta vychoval. Kluci mi teď začnou vykat, smál se Vlček

„Dělali jsme si se spoluhráči legraci, že mi odteď začnou vykat," smál se po závěrečném utkání kariéry v basketbalové lize Vlček. „Je to samozřejmě velká nadsázka. Nicméně jsem velmi zvědavý, jak k tomu přistoupí kluci, i jak to budu zvládat já. Moc se na to těším, ale zároveň bych kecal, kdybych tvrdil, že mě nemrzí, že končím jako hráč," řekl ostravský rodák.

A není divu, vždyť mu za pár týdnů bude teprve 27 let. Důvod k přemýšlení, co dál s basketbalovou kariérou mu dalo vážné zranění lokte, které si způsobil v lednu minulého roku v derby s Ostravou. Několik měsíců vůbec nehrál, poté naskakoval k zápasům v rezervním týmu Opavy. Dres ligového týmu oblékl letos poprvé až v play off. „Do áčka jsem byl nominovaný, abych doplnil sestavu, kdyby se někdo zranil. No a potkalo to Filipa (Zbránka), takže nějaká ta minuta na mě spadla," vysvětloval Vlček. „Máme v týmu několik hodně mladých kluků, kteří ještě s boji ve vyřazovací části sezóny neměli žádné zkušenosti. Já jsem v Opavě už nejméně čtyři play off odehrál, takže trochu vím, jak se to hraje. Snad jsem pro tým nějakou práci odvedl," vykládal opavský basketbalista.

Po dovolené už žluto-modrý dres s číslem 7 neoblékne. Jedině snad tréninkový coby asistent hlavního kouče Petra Czudka. „Čouda (Petr Czudek) je u reprezentace mužů a má nabitý program. Nějakého asistenta proto potřeboval. A já jsem byl taková ta nejschůdnější volba než sem tahat někoho, kdo zdejší tým a prostředí nezná. Byl jsem v Opavě a pod Čoudou jako hráč šest let, takže vím, co od kluků vyžaduje," naznačil Vlček. „Jen doufám, že jako asistenta mě bude mít rád, protože jsem měl několik sezón pocit, že měl jako hráče moc nemusí," vtipkoval.

To ale Czudek jednoznačně odmítl. „Já mám rád všechny," smál se opavský kouč. Sázce na dravého Vlčka věří. „Kryštof dával do hry srdíčko, zarputilost, bojovnost. Doufám, že tu svou filozofii přenese i do kabiny a na lavičku," řekl Czudek. Na novou roli se těší i Vlček. Ostatně si ji už v této sezóně kvůli zranění i vyzkoušel „Máme podobný náhled na basketbal. Hodně věcí spolu rozebíráme, takže si myslím, že naše spolupráce bude fungovat," zadoufal Vlček.