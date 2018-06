Obměňujeme cizince v týmu, říká ústecký manažer Přikryl

Po hubených letech, kdy se tým zachraňoval až v baráži, prožili volejbalisté VK Ústí nad Labem v extralize přece jen klidnější sezónu. „Konečně jsme mohli být spokojeni s přímou účastí v play off, ale už pracujeme na tvorbě kádru pro příští ročník,“ říká pro Sport.cz generální manažer klubu Miroslav Přikryl. Kvituje i fakt, že řada bývalých ústeckých hráčů a trenérů se stále prosazuje i na reprezentační úrovni.

K jakým změnám dochází v hráčském složení ústeckého týmu?

Skončili oba cizinci, lotyšský reprezentant Vanags a Kanaďan Voth. Prvně jmenovaný jedná s jinými zdejšími kluby, kanadský hráč je zatím volný. Smlouva vypršela i Prajzlerovi a Pondělíčkovi na liberu. Začínáme tvořit nový tým, což je standardní situace jako každý rok. Máme podepsané smlouvy s hráči, kteří se osvědčili. Přichází albánský reprezentační smečař, který hrál ve finské lize. Před podpisem jsou i další cizinci, blokař a smečař. Na doplnění kádru zbývá relativně dostatek času do poloviny září.

Třebaže Ústí nehrálo ani letos v extralize o medaile, jistě sledujete i špičku české nejvyšší soutěže. Co říkáte na mistrovský titul Karlovarska?

Po dlouhodobé části byli jiní favorité, ale play off je od toho, aby se prokázala aktuální forma. A tu měli nejlepší hráči z Karlovarska, kteří i při zápasech venku předváděli vynikající výkony.

Čím vás novopečený mistr zaujal?

Hraje důrazný a bezchybný volejbal. Takže v celkovém důsledku v tom nevidím senzaci. Karlovarskému klubu historický, a tudíž premiérový titul přeju. Jeho trenér Jiří Novák vyhrál jako hráč extraligový titul právě s Ústím v roce 1999, pak odešel do Francie. Bereme to tak, že v Ústí jsme ho něčemu naučili a měl v našem týmu poslední hráčskou stopu v rámci české ligy před zahraničním angažmá, po němž se stal trenérem. V Ústí strávil úvod hráčské kariéry i současný prezident karlovarského klubu Jakub Novotný. Dlouho za nás hrál Milan Bican, nynější asistent trenéra západočeského celku.

Česká mužská reprezentace aktuálně bojuje v Evropské lize a čeká ji Final Four právě v Karlových Varech ve dnech 13.-14. června. Těší vás, že v národním týmu jsou i osobnosti spjaté s ústeckým klubem?

S ligou u nás začínal Beer, který teď přichází do Karlovarska z Rakouska. Ústím prošli i Sobotka, Moník, odchovancem je i bývalý reprezentant Habr, který se vrací z Ruska a jde do Kladna, přičemž sbíral tituly s Budějovicemi. Čekal jsem, že by mohl jednat s Ústí, ale nestalo se, což mě trochu mrzí. Ale chápu, že nejsme pro něj asi top klubem české elitní čtyřky. Snad ani nemusím zmiňovat, že v Ústí působil jako hráč a trenér reprezentační kouč Michal Nekola, jednu sezónu tady dohrával i jeho asistent Martin Demar.