Beachvolejbal ve výšce pětašedesát metrů. Obrovský zážitek, shodují se hvězdní hráči

Beachvolejbal ve výšce pětašedesát metrů? Zdánlivě neskutečné. Avšak akce s názvem Servis v oblacích, která se uskutečnila před letním turnajem Světového okruhu kategorie Major v Rakousku ukázala, že je to možné. Přihlížející se ve vídeňském zábavním parku nestačili divit, co se to na známé atrakci děje.

Na jedné střeše kabinky slavného obřího kola stáli vicemistři světa z loňského roku, Rakušané Clemens Doppler a Alexander Horst, na druhé talentovaná norská dvojice Anders Mol a Christian Sörum a mezi nimi byla upevněna síť. Poněkud netradiční místo pro beachvolejbalisty.

Pro hráče vůbec nebylo jednoduché se udržet na nohou, přesto byli všichni neskutečné nadšení. „Když jsme jeli nahoru, zavřel jsem oči. Ten výhled, který se ale poté před námi otevřel, byl úžasný,“ přiznal na webu beachmajorseries.com pětatřicetiletý Horst, který se bojí výšek.

„Zážitek, který bude patřit mezi naše tři nejlepší,“ prohlásil sedmatřicetiletý Doppler. „Za těch sedm let, co spolu hrajeme, jsem ještě na něj nikdy nebyl tak pyšný jako nyní,“ chválil svého parťáka Horsta, který sebral veškerou odvahu a obrovskou výzvu přijal. „Být tady, je pro nás opravdovým privilegiem,“ uzavřel Sörum.