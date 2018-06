Francie ji nenadchla, a tak jde reprezentantka Ryšánková do Rumunska

Jaké vzpomínky vám zůstanou na francouzské působení?

První rok jsem hrála druhou ligu, pak nejvyšší soutěž v Dijonu. Francouzská liga je jedna z nejsilnějších na světě ještě s maďarskou a německou. Bylo super, že jsem se potkávala s hráčkami světového formátu, ale jinak mi obecně Francie moc nesedla. Francouzi si rádi pořád dokola povídají a něco řeší místo toho, aby se všechno odehrávalo na hřišti. Hodně na Čechy koukali svrchu. Neházím všechny do jednoho pytle, ale někteří vůbec ani neví, kde ležíme. Říkají Československo a jestli jsme se už rozdělili s Polskem.

A jaké jsou vaše zkušenosti, pokud jde o mimosportovní život?

Gastronomie v restauracích je na dobré úrovni, ale celkově si nemyslím, že Francouzi jsou nějací labužníci, kupují polotovary. Dijon je sice hezké město, jenže pořád tam prší a stejně nemáte moc ideálních příležitostí dojít si na kávičku a sednout si venku na zahrádku. Říkám: dva roky a dost, za tím si stojím.

Jaká byla kromě vás v Dijonu česká sportovní stopa?

Působí tam i český házenkářský reprezentant Jan Sobol, který dříve hrával v Montpellieru. Všechno v jeho předešlém působišti podle něj bylo super, nedá se to prý srovnat s Dijonem.

Proč odcházíte zrovna do Rumunska?

V Dijonu jsem byla se svým přítelem Borisem Aspridisem, který hraje taky házenou. Startoval za Brno, byl i ve slovenské Šale, kde se zranil s kolenem. Šel se mnou do Francie, kde nám slibovali, že mu pomohou najít klub, což se nestalo. Hrál za béčko Dijonu čtvrtou ligu. Mně i jemu nyní nabídli profesionální smlouvu v rumunském klubu Baia Mare. Během rozběhnuté francouzské ligy jsem neměla možnost se tam podívat. Ale do stejného týmu jde slovenská brankářka Adriana Medveďová, co chytala dříve za Michalovce. Už je v Rumunsku rok a od ní jsem získávala informace.

Máte představu o rumunské lize?

Udělali omezení, že mohou přicházet jen hráčky, které se se svými reprezentacemi umístily do nějakého místa na mistrovství Evropy nebo světa. Tím se snaží ligu zkvalitňovat, aby tam nechodil jen tak někdo. Budu v Rumunsku mluvit asi anglicky, i když moje učitelka francouzštiny z Dijonu říkala, že se tam domluvím i francouzsky.

Takže na příští reprezentační sraz už přijedete jako hráčka klubu Baia Mare. Jak vnímáte účast českého národního týmu na nadcházejícím evropském šampionátu?

Je to můj už třetí postup na vrcholnou akci, ale to nikdy nezevšední. I pro mě bylo speciální, že jsme si EURO vybojovaly v posledním kole kvalifikace v Mostě, kde jsem během tří let před odchodem do Poruby získala tři české tituly.