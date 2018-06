Ruské prokletí trvá. České basketbalistky skončily na MS 3x3 ve čtvrtfinále

Ovsíková si v základní skupině poranila kotník, s týmem sice nastoupila, ale utkání sledovala jen ze střídačky. Rusky pod vedením Anastasie Logunovové byly v první pětiminutovce v mírném vedení, ale svěřenkyně trenérky Michaely Uhrové se držely na dostřel.

Klíčový moment přišel za stavu 8:6 pro Rusko, kdy Stehlíková promarnila příležitost pod košem a soupeř odpověděl sérií sedmi bodů. Rozstřílela se totiž nejužitečnější hráčka loňského světového šampionátu rozehrávačka Anna Leškovcevová a Češkám zápas utekl.

"Zápas by byl jiný, kdybychom mohly hrát ve čtyřech. Bohužel přišlo zranění Andy Ovsíkové, kdy Italka Andreu podběhla. Tohle se prostě nedělá. Dost nás to rozčílilo. Když někdo střílí a skáčete mu na blok, tak neskáčete do střílejícího hráče, ale vedle něj. Naštěstí to vypadá jen na těžký výron. Každopádně nás tím Italky prakticky vyřadily z turnaje," řekla Uhrová.

"Shodla jsem se tu i s ostatními, že na Rusky jsme měly, pokud bychom byly kompletní. Tým má velkou budoucnost a na mistrovství světa předváděl skvělé výkony," dodala.

Romana Hejdová a Kristýna Minarovičová daly proti Rusku po pěti bodech, Stehlíková zbylé čtyři. Češkám oproti minulým zápasům nevycházela střelba z dálky, prosadily se jen třikrát.

"Zápas mohl být pro diváky hodně zajímavý. Bohužel nám hodně chyběla možnost střídání, což v určitých pasážích rozhodlo. Nepadaly nám střely z dálky, jak jsme byly zvyklé, takže nám ještě víc ubývaly síly. Kdybychom měly hráčku na střídání, tak věřím, že zvítězíme," řekla Stehlíková.

Šampionát ovládly Italky, které jedinou porážku utrpěly v základní skupině právě s Češkami. Ve finále porazily Rusko 16:12. Mezi muži uspělo favorizované Srbsko.