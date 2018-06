Volejbalisté zdolali Turky a jsou ve finále Evropské ligy

Svěřenci trenéra Michala Nekoly zdolali favorizované Turecko po setech 25:22, 27:25 a 25:20. Ve čtvrtečním finále Evropské ligy se od 19:00 utkají s Estonci, kteří odpoledne v KV Areně také porazili Portugalsko bez ztráty setu.

Český tým po nevýrazných výkonech a rotacích se sestavou v základní skupině podal před domácím publikem ve Final Four koncentrovaný výkon. "Bylo to super od prvního do posledního balonu. Předností byla soustředěnost," řekl trenér Nekola a doplnil: "Mančaft šlapal výborně, každý tam měl velké momenty."

První set rozhodly úspěšné bloky a nekompromisní útok univerzála Fingera. O vedení 15:12 ještě Češi přišli, ale pak odskočili na 20:18 a koncovku zvládli.

Ve druhé vyrovnané sadě domácí reprezentanti dvakrát stáhli tříbodovou ztrátu. V dramatické koncovce naopak vedení neudrželi, odvrátili setbol a po chybě Turků proměnili svoji druhou šanci na zisk sady. V obraně v čele s liberem Moníkem krotili turecký servis a bodovali po útocích krajních smečařů. K Fingrovi se přidával šikovný Džavoronok, jenž dnes útočil takřka neomylně s úspěšností 71 procent.

"Měsíc jsme se na to připravovali. Výsledky nebyly jak si každý představoval, ale sešlo se to v pravý čas. Turci toho moc nepředvedli a my hráli výborně," vyzdvihl Džavoronok. "Asi nám pomohlo, že jsme nebyli favority a mohli jsme hrát uvolněně. Hráli jsem bojovně a diváci nás tlačili dopředu," doplnil blokař Sobotka.

Ve třetím setu náskok domácích narostl až na 12:6, ale po jednom sporném momentu a chybách se vedení smrsklo na bod. Uklidnění přinesl oddechový čas a i díky nepřesnostem Turků měli čeští hráči zbytek setu pod kontrolou.

Volejbalisté už mají jistou kvalifikaci o Ligu národů, ale myslí hlavně na finále Evropské ligy proti Estonsku. "Do jakéhokoli finále se dostanete jen několikrát za život a chceme končit výhrou," řekl Sobotka. "Každý zápas má hodnotu a v domácí fantastické kulise to chceme dotáhnout do konce a odvést dobrou práci," přidal Nekola.

"Teďka je nejdůležitější zítřek, protože by byl obrovský úspěch vyhrát Evropskou ligu. A pak chceme zabojovat o Světovku," těšil se Džavoronok.

Kvalifikace o Ligu národů pro rok 2019 se uskuteční příští týden od 20. do 24. června. S Čechy, Portugalci a Estonci v ní budou hrát Kazachstán, Kuba a Chile. Po změně systému postoupí z města Matosinhos vítěz rovnou mezi elitu.