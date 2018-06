Hermannovou chytly křeče a přímý postup do osmifinále Češkám nevyšel

K přímému postupu do sobotního osmifinále čtyřhvězdičkového turnaje Světové série v Ostravě potřeboval nejlepší český pár Barbora Hermannová a Markéta Nauschová Sluková vyhrát oba čtvrteční souboje. Polky Wachowiczovou s Gruszczynskou dopoledne přehrály 2:0, přímý postup do osmifinále jim ale vyfoukly Holanďanky Van Ierselová s Stubbeovou, kterým odpoledne podlehly 1:2 i kvůli zdravotním potížím Hermannové.

„Chytly mě křeče v lýtkách a to je při pohybu na písku problém. Víc jsem myslela na bolest než na hru," svěřovala se ostravská rodačka. „Bralo mě to zepředu i zezadu. Necítila jsem se, že skáču vysoko, ani jsem to nečasovala správně a balóny jsem podbíhala," popisovala Hermannová.

Holanďanky zdravotních lapálií Hermannové dokonale využily, v tiebreaku si vytvořily rozhodující náskok. „V těch momentech nám utekly. Ale věděla jsem, že na parťačku nemůžu tlačit, protože má zdravotní problémy," povídala Markéta Nauschová Sluková.

Snažila jsem se trochu více riskovat při servisu, ale pár jich tam nepadlo. Zkoušely jsme to ještě trošku zakousnout, udělat pár hezkých bodů, které se i podařily. Ale bylo už očividné, že to bylo z Barčiny strany opatrné, pomalejší," pokračovala Sluková.

Holanďanky vyhrály už první set, čímž trochu nahlodaly sebevědomí Češek. „Tohle jsou světové hráčky, navíc jim vycházel celou dobu servis. Na to, jak riskovaly, tam z jejich strany nebylo moc chyb. Byly lepším týmem, i když ta zdravotní indispozice nás trošku na začátku třetího setu utlumila," vykládala Sluková.

Porážka znamená, že místo volného pátku budou Sluková s Hermannovou bojovat o postup do osmifinále. „Ono je to možná lepší, že budeme hrát. Párkrát už jsme volno měly a spíš se člověk ukolíbá. Dobře nám tak, aspoň se rozehrajeme," smála se Sluková.

„Co je blbý, že většinou ty první týmy ve skupině potvrdí své nasazení a znamená to, že ve druhém kole na nás vyjde někdo těžší. Ale jsme tady, abychom bojovaly s nejlepšíma. A mělo by být jedno, zda je potkáme ve skupině, v prvním nebo ve třetím kole," upozornila Sluková.