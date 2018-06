Beachvolejbalistky Hermannová, Sluková postoupily na World Tour v Ostravě do osmifinále

Nasazené jedničky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková postoupily na turnaji World Tour v plážovém volejbalu v Ostravě do osmifinále. Jediný český ženský pár v play off porazil v prvním vyřazovacím kole ukrajinskou dvojici Valentyna Davidovová, Jevgenija Ščypkovová dvakrát 21:17. V turnaji kategorie 4* obsadí nejhůře deváté místo, o postup do čtvrtfinále budou v sobotu bojovat s polskou dvojicí Kinga Kolosiňská, Katarzyna Kocioleková.