Fin chce s Čechy změnit historii! A tak je vyveze na Kanáry

Na Kanárské ostrovy jste jezdil už s finskou reprezentací, proč se vám osvědčily?

Je konec listopadu, stmívá se ve čtyři odpoledne. My chceme naladit psychiku a k tomu je třeba trocha sluníčka. Je půlka sezony, hráči měli náročné tréninky v létě i na podzim, jsou připraveni dobře, teď už není třeba trénovat florbal dvakrát denně.

Takže florbal vůbec hrát nebudete?

Klasický florbal ne, máme v plánu jiné fyzické aktivity. Dopoledne společnou přípravu, pak taktické porady, odpoledne volno. Budeme tam v olympijském tréninkovém centru, kde je tělocvična, běžecká dráha, hřiště na fotbal i tenis… Prostě, abychom dostali florbal z hlavy a nabili baterky, ale samozřejmě proběhne i taktická příprava na soupeře ve skupině.

Věnovali jste psychické přípravě před domácím šampionátem speciální péči?

Ano, pracovali jsme na ni od začátku. I to je jeden z úkolů soustředění na Tenerife, abychom vytvořili co nejsemknutější jednotku. Během šampionátu už budeme žít ve své bublině, do haly jezdit jen na tréninky a zápasy.

V čem se český tým za rok a půl pod vaším vedením nejvíc posunul?

Když se podíváme na statistiky, zmenšil se odstup za Švédskem, Finskem a Švýcarskem. Jsme teď na úrovni, že když se vše sejde, můžeme porazit každého. Nejvíc jsme zapracovali na obraně, teď potřebujeme ještě doladit přesilovky a hru před oběma brankovišti.

Kapitánem týmu bude hvězda švédské superligy Matěj Jendrišák. Jasná volba?

Určitě. On je lídr, jakého potřebujeme. Už byl kapitánem na Světových hrách, má zkušenosti, kapitánem je i ve Švédsku, takže ví, jak ten tlak zvládnout.