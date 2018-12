Narození dcery, teď hvězda zápasu. Náročný měsíc, ale jsem strašně šťastný, hlásí české eso

Do půlky zápasů téměř dvanáct a půl tisíce diváků v pražské O2 areně trnulo, pak už si užívali kanonády českých florbalistů. K výhře 10:5 v úvodním zápase mistrovství světa vydatně přispěl útočník Tom Ondrušek, svůj výkon proti Německu ozdobil gólem a dvěma asistencemi a z plochy si odnesl cenu pro nejlepšího hráče utkání.

Po každém gólu zněla halou píseň Vysoký jalovec, to byla týmová volba?

Jasně. Kolem mistrovství světa bylo tolik věcí, že jsme třeba všechny neřešili, ale řekli jsme si, že Vysoký jalovec je dobrá písnička. A doufám, že ještě párkrát zazní.

Čemu přičítáte vlažnou první polovinu utkání? Nervozitě ze zaplněné haly a úvodního utkání?

Netřeba se vymlouvat, nervózní jsme byli. K tomu orientace v hale, která je jiná než třeba na Podvinném Mlýně. Ale myslím, že jsme to nějak zvládli. Lidi, kteří florbalu rozumí, budou říkat, že ten zápas z naší strany nebyl nic moc a musím s tím souhlasit. Ale na hřišti to nebylo snadné.

Kdy jste získali potřebný klid?

Myslím, že hodně pomohla první přestávka, byl tam klid, protože na hřišti si nevydechnete, tam je pořád hukot. Řekli jsme si, že jedna třetina je za námi, vyzkoušeli jsme si to a teď se musíme zlepšit. A začali jsme si budovat půdu pod nohama.

I vy jste v první třetině ve velmi dobré pozici minul, také jste cítil, že vám trvalo, než jste získal jistotu?

Nebyl jsem úplně nervózní. Měl jsem spíš velké očekávání, strašně jsem se těšil, a i když už nějaké zkušenosti mám, semlelo nás to všechny. Takové šance normálně v lize dáváme, dneska jsme v první třetině dvě tři nedali. Němci podali výborný výkon, něco proměnili a byli šikovní na útočné polovině.

Dva góly jste připravil parádními přihrávkami Adamu Delongovi. Rozumíte si na hřišti?

Strašně důležité pro nás bylo soustředění na Tenerife, kde jsme zjistili, jaký kdo lidsky je, co kdo potřebuje… Myslím, že ve druhé půlce zápasu bylo vidět, že jsme si ho užívali, což je nejdůležitější, protože když nás hra nebude bavit, výkony nebudou dobré. Sedli jsem si, ale nemůžeme si teď myslet, že si před námi každý sedne na zadek.

Němci měli ale i ve zbytku utkání hodně šancí, obrana, na níž jste s trenérem Kettunenem hodně pracovali, nepůsobila příliš jistě.

Jednoznačně. Od začátku zápasu jsme na útočné polovině předváděli docela dobrý výkon. ale neměli jsme pokrytý střed hřiště a souhlasím, že je třeba se Součovi (gólman Lukáš Souček) omluvit a říct mu, že tohle se od nás nečeká. Ale nebylo to tím, že bychom nechtěli bránit nebo makat dozadu, spíš jsme si z diváků vzali víc toho negativního, což v neděli nesmíme.

Byl divácký kotel ještě větší, než jste čekali?

Nějaké odhady jsme měli, připravovali jsme se na to v hlavě víc, než si možná lidi myslí. Byli fantastičtí, na to není co říct, než že děkujeme. Každý, kdo sleduje florbal, ví, že jsme nepodali ideální výkon, ale i když jsme nehráli ideálně, nás podporovali. Doufám, že přijdou zase.

Vám se krátce před šampionátem narodila dcera, bylo složité se koncentrovat jen na florbal?

Poslední měsíc je extrémně náročný. Ale spíš v pozitivním slova smyslu. Je to fantastické, jsem strašně šťastný. Člověk si uvědomí, že tenhle zápas, ani cokoliv jiného není důležité tak jako rodina. Mám doma pohodu a strašně se těším, až rodinu v neděli uvidím.