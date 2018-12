Australané pobláznili tisíce dětí. Táhnou je dvojčata z Prahy

Doma v Austrálii na jejich zápasy chodí maximální příbuzní a kamarádi. „Doma“ v Česku je v úterý sledovalo přes 6500 diváků v O2 areně. Dvojčata Tomáš a Daniel Gartnerovi, rodáci z Prahy, jsou tahouny australských florbalistů na cestě za jejich historickým úspěchem. Po postupu ze skupiny do předkola play off už skončí nejhůře dvanáctí.

Gartnerovi odešli do Austrálie ve třinácti letech s tatínkem, jenž chtěl rozšířit svoji firmu. A oba chlapci zase chtěli rozšířit povědomí o florbale, jímž byla většina Australanů zcela nepolíbena.

Soudě dle progresu reprezentace se to daří výborně. „Už tam je i základna juniorů a mladších kluků,“ pochvaluje si Tomáš. „O víkendech se hrají školní soutěže, které se účastní třeba 150 družstev,“ doplňuje ho bratr.

Austrálie měla v hledišti spoustu fanoušků.

Martin Flousek/Český florbal

V Austrálii studují, jeden semestr ale absolvovali v Česku a hráli za Bohemians. Teď se do Prahy po delší době vrátili. „Také byla v hledišti celá rodina i spousta kamarádů,“ vyprávěl Tomáš po výhře 4:3 nad Thajskem, která Australany posunula do předkola play off proti Norsku.

Navíc před velmi slušně zaplněnou O2 arenou zejména díky tisícovkám hlasitých školáků, kteří na dopolední zápas dorazili.

Čísla rozdala máma

„Tohle je životní zážitek, asi pro všechny kluky,“ ujišťoval Daniel, který s bratrem o volném dnu plnil roli průvodce týmu po Praze. Australané mají v týmu i českou fyzioterapeutku Nikolu Keresztenyovou.

„Ale ta je opravdu Češka, jeden ze spoluhráčů ji sehnal přes internet,“ vysvětluje Tomáš hrající s číslem 47. Jeho bratr má zase 74. „To vymyslela máma, když jsme začali. Narodili jsme se 4. 7., tak bráchovi to jen obrátila,“ usmívá se.