Z hokeje byl otrávený, florbal ho chytl. A tak zdědil přezdívku i reprezentační dres

V oficiálním programu prvního světového šampionátu v Česku v roce 1998 doplňovaly jméno hráče Luďka Beneše informace, že má přezdívku Beny a doma sedmiměsíčního syna Marka. O dvacet let později se o florbalové medaile hraje opět v Česku a z Marka Beneše je stabilní člen reprezentace. Přezdívku po tatínkovi podědil.

Když ve videoklipu před letošním šampionátem oznamovali jména nominovaných reprezentantů jejich nejbližší, zahlásil otec současného reprezentanta „Beneš. Marek Beneš.“

Představovačka v bondovském duchu útočníka Tatranu Střešovice nepřekvapila. „Hlásil mi předem, že to tak udělá, a připadalo mu to hrozně vtipný, já mu říkal, že to není nutný,“ usmívá se pokračovatel rodinné tradice.

Otce jako florbalistu si přitom pamatuje spíše až z veteránů, sám ostatně začínal s hokejem. „Ale do toho táta začal trénovat na Chodově, tak jsem rok dělal oba sporty a pak se rozhodl pro florbal,“ vypráví. „Po té nasycenosti a otrávenosti hokejem ho florbal začal strašně bavit. Hrozně hezky se s ním pracovalo,“ pochvaluje si Luděk Beneš.

Oba se potkávali v rolích kouč–svěřenec dlouho, než po minulé sezoně Luděk Beneš odešel z Tatranu a ohlásil konec trenérské kariéry. „A musím říct, že florbal si posledních pár měsíců užívám jako otec v hledišti, ne jako trenér na střídačce,“ uznal.

Florbal je nadále tématem rodinných debat, ale třeba rad, jak se vyrovnat s domácím prostředím na mistrovství světa, se talentovaný forvard nedočkal. Vždyť tehdy vyvrcholení šampionátu v pražském Edenu sledovali převážně nadšenci, desetitisícové návštěvy v O2 areně byly hudbou daleké budoucnosti.

„Já jsem velký fanda Slavie, když tu hráli hokej, měl jsem tři roky permanentku do kotle. A hrát tady teď florbal je super pocit,“ rozplývá se hráč, jenž už si vyzkoušel krátké angažmá v elitním švédském týmu Pixbo. „Studuju v Praze práva, takže mám před sebou na pár dalších let hlavně školu. Ale samozřejmě, švédská liga je sen každého florbalisty,“ neskrývá.