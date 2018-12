Z minulého MS si přivezl šrám na duši i na těle. Teď má český gólman šanci na revanš

Před dvěma lety v lotyšské Rize odchytal velmi dobrý šampionát, přes legendárního Tomáše Kafku se propracovával do role brankářské jedničky florbalové reprezentace. Jenže sedm sekund před koncem semifinále s Finskem pustil vcelku nenápadnou střelu Eemeliho Salina a soupeř slavil postup do boje o zlato. „Tragédie, měl jsem to chytit,“ litoval tehdy Lukáš Souček.

V sobotu se potká se stejným soupeřem v semifinále MS znovu, není divu, že vzpomínky ožijí. „Kluci mi to občas ze srandy předhodí, i od kamarádů se mi vrací, jak mi to tam Salin vyvěsil,“ přiznává vítkovický gólman.

Motivace pomoci českému týmu podruhé v historii do finále tak má dost. „Výhrou nad Švýcary jsme si dokázali, že na silné týmy tady umíme hrát. I když Finové jsou ještě o kousek výš,“ tuší.

Raději chytá v rukavicích

Na MS v Rize má bolestivé vzpomínky i ze zápasu o bronz. „Vyhodil jsem si dva články prstu na ruce. Adrenalin mi dovolit dochytat, ale vypadalo to šíleně, jak to nateklo,“ vzpomíná na zranění, které doléčil až po dvou měsících těsně před ligovým play off. V něm si pak zlomil palec…

Florbaloví gólmani schytávají hodně ran, Souček si ruce chrání aspoň rukavicemi. „První rok v extralize jsem chytal bez nich, pak jsem si je vzal. Člověk má podvědomý pocit bezpečí, míček tolik neklouže jako ve zpocených rukou, ale proti florbalkám to stejně nepomůže,“ ví.

Pevnou ochranu tak poskytuje jen brankářská helma, jejíž design si ale čeští gólmani na MS nemohli upravit. „Mrzí mě to, ale do smluv nevidím. Jinak bych si tam třeba nějaké symboly Prahy i Ostravy dal,“ přemítá Souček, jenž má čistě bílou helmu, zatímco brankář Švédů Johan Rehn na ní paradoxně má Karlův most. Předloni na něm totiž žádal přítelkyni o ruku.