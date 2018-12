KOMENTÁŘ: Z tělocvičen po nabitou arénu. Česko posunulo malý florbalový svět

Rekordní divácké cifry jsou totiž spíše odrazem špičkové práce organizačního týmu než reálné popularity florbalu, u něhož jsou stále dost rozevřené nůžky mezi počtem lidi, kteří ho aktivně provozují a kteří ho se zájmem sledují.

Až se v pátek opět rozjede nejvyšší domácí soutěž, zase na ni zřejmě bude chodit v průměru kolem čtyř stovek diváků, šestnáct tisíc fanoušků v O2 areně ale zůstane příjemnou vzpomínkou na povedený šampionát.

Zábava v hale na vysoké úrovni, akční moderátoři i maskoti, povedená kolekce oblečení, fanzóny po celé republice, propagace, která zasáhla i fanoušky florbalem do té doby nepolíbené… Především plné tribuny na finálové dny v O2 areně a celkově přes 180 000 diváků.

Neobstojí argument, že se na rekordu podíleli školáci se vstupenkami zadarmo na méně atraktivní zápasy. I oni museli investovat do cest do Prahy ze všech koutů republiky, a i s opravdu prodanými vstupenkami by dosavadní rekord padl téměř o 50 000 fanoušků. V čele historických tabulek právě skončený šampionát ještě dlouho vydrží, možná až do dalšího mistrovství v Česku. Jiné země mnohdy ani nemají odvahu vyčlenit pro celý šampionát svoji největší halu, aby tribuny nezůstávaly prázdné.

Pozvolný růst

Florbal se brání označení sportu čtyř zemí, ale občas působí dojmem, že si ani příliš nechce narušovat dominanci své elitní čtyřky.

V rámci Euro Floorball Tour k sobě nikoho dalšího nepustí, mužské světové šampionáty zamíří do dalších zemí jen výjimečně. Z dosavadních dvanácti se hrálo jen jednou v Norsku a jednou v Lotyšsku. Za dva roky se MS vrací do Finska, za čtyři do Švýcarska…

A tak i když počet členů mezinárodní federace narostl na sedmdesát, když do Prahy dorazili zástupci Burkiny Faso, reálný florbalový svět je přes dílčí posuny například v Asii pořád malý. Trochu úsměvně tak může působit plán na založení mistrovství Evropy, vždyť mezi desítkou zemí světového žebříčku zástupce jiného kontinentu ani není.

Občas zmiňované snahy o zařazení florbalu do programu olympijských her zatím neodpovídají realitě. Mistrovství světa se hraje teprve 22 let a dotáhnout se na tradičnější sporty nejde z roku na rok. Mezinárodní federace ale může poslat do Česka poděkování za to, že v uplynulém týdnu k tomu florbal v Praze udělal výrazný krok.