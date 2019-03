Florbalisté Chodova jsou v semifinále superligy

O dvojicích pro boj o superfinále bude jasno v sobotu. Ve 13:00 si vítěz základní části Mladá Boleslav vybere protivníka mezi Chodovem a Vítkovicemi.

Domácí sice dokázali ve druhé třetině smazat dvoubrankouvou ztrátu, ale Chodov dostal v čase 39:46 do vedení 3:2 Matejčík a v závěrečném dějství Pražané už postupový výsledek nepustili.

"Byla to strašně těžká série a úspěch v ní nás strašně nakopne. Ostrava nás opravdu prověřila po herní i emocionální stránce. Jsem na kluky hrdý. Teď si to trochu užijeme, doléčíme šrámy a do semifinále půjdeme s obrovskou energií," řekl trenér Chodova David Podhráský webu Českého florbalu.

"Nemáme se za co stydět. Celou sérii jsme odmakali. A myslím si, že jsme Chodov hodně potrápili. Ve třetí třetině dnešního utkání jsme museli už jít do rizika, proto bylo takové skóre. Ukázali jsme moderní sebevědomou Ostravu, hra se musela divákům líbit v celé sérii," uvedl kouč FBC Ostrava Karel Ševčík.