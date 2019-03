Florbalistky Vítkovic a Chodova jsou výhru od superfinále

Vítkovice rozhodly mezi 31. a 40. minutou, kdy otočily stav z 2:3 na 6:3. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře Vítkovic podílela polská útočnice Justyna Krzywaková, která si celkem v sérii připsala 11 bodů (7+4).

"Je to velmi cenné vítězství v ohromně těžkém zápase. Soupeř od začátku jasně naznačil, že nedá nic zadarmo a důrazně přitlačil. Nám trvalo třetinu se tomu přizpůsobit, ale zvládli jsme to a zápas otočili. Zítra očekáváme podobný zápas a náš cíl do něj je jasný," řekl trenér Vítkovic Tomáš Martiník webu Českého florbalu.

Na výhře Chodova se podílela dvěma góly Gabriela Tožičková, domácím nepomohly ani dvě branky Nely Kapcové. "Herně to bylo z naší strany dobré a nasazení bylo od druhé třetiny taky v pořádku. V důležitých momentech nás podržela skvělá Christy (brankářka Jana Christianová). Co nás sráží, jsou zbytečná oslabení. Toho se musíme zítra vyvarovat. Série je dobře rozehraná, nic víc," uvedl kouč Chodova Lukáš Procházka.