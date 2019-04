Vítkovičtí florbalisté zachraňovali na ulici zraněného muže. Zásah ocenili i zástupci nemocnice

„Při cestě zpátky z obchodu do haly na nás začala křičet kolemjdoucí paní, že na druhé straně cesty někdo leží a ať zavoláme sanitku. Pán ležel na zemi a měl hlubokou ránu na hlavě, zřejmě se mu zamotala hlava a spadl na obrubník. Doběhli jsme k němu a hned jsem volal záchranku a popisoval situaci. Adam s Ondrou mezitím pána přemísťovali do co nejkomfortnější polohy," vykládal teprve patnáctiletý Vojtěch Gruszka.

Ke zraněnému se seběhli i další lidé z okolí. „Pán z protějšího domu se ptal, co se děje a když jsme mu to popsali, doběhl domů pro obvaz a karimatku, aby zraněný pán neprochladl. Celou dobu jsme se zraněným komunikovali, aby neupadl do bezvědomí. Poté už jsme jen čekali na příjezd sanitky," popisoval dramatickou situaci Vojtěch Gruszka.

Uznání i ze Slezské nemocnice

„Kluci se zachovali příkladně jak se na správné sportovce patří. Prokázali i obrovský charakter. Myslím, že takové činy nejsou ani v dnešní době úplnou samozřejmostí a kluci zaslouží obrovské díky," ocenil rychlou reakci svých svěřenců trenér dorosteneckého týmu 1. SC Vítkovice Jiří Gurkovský.

Uznání se trojici ostravských florbalistů dostalo i ze Slezské nemocnice v Opavě, kam byl zraněný muž převezen. „Sportovci odvedli dobrý kus práce. Dobře vyhodnotili situaci, že má být pacient převezen k ošetření do nemocnice a přivolali mu pomoc," zdůraznil mluvčí opavské nemocnice Jiří Krušina a dodal, že zraněný muž je už v pořádku a byl propuštěn do domácího ošetřování.

„Starší pán byl do naší nemocnice převezen záchrannou službou. Lékaři mu sešili tržnou ránu na hlavě a nechali si ho v nemocnici na pozorování. Z nemocnice jsme ho již propustili domů, ještě se k nám ale vrátí na kontrolu," řekl Krušina.

Dorostenci B družstva Vítkovic odehráli v Opavě dvě utkání 20. kola druhé dorostenecké ligy. Domácí Opavu porazili 3:2 a poté podlehli Frýdku-Místku 0:2. V tabulce jim dvě kola před koncem základní části patří 4. příčka za Paskovem, Havířovem a Frýdkem-Místkem.