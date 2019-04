Vítkovice chtějí letos oba tituly. Trenér Brus za triumf obětuje drdol

Loňská superfinále rozlouskla až prodloužení (3:2 ženy, 6:5 muži) a vyrovnaná utkání se čekají zase. „Jsme lépe nastavení, než tomu bylo loni. Věříme si," řekl trenér chodovských žen Lukáš Procházka. „Na začátku září jsme o Superfinále téměř nepřemýšleli, ale postupně jsem nabyl přesvědčení, že obhajobu zvládneme," uvedl kouč Vítkovic Tomáš Martiník.

Vítkovické ženy mají šanci jako první v historii získat čtvrtý mistrovský titul, Chodov má zatím jediný. „Máme ale úplně jiný tým, než který vyhrál finále v minulém roce, takže motivace navázat na tenhle úspěch je veliká," přidala se vítkovická kapitánka, slovenská florbalistka Alžběta Ďuríková.

Vítkovice už nechtějí v šatně brečet

Mírným favoritem mužského finále je trojnásobný vítěz základní části z posledních tří let Mladá Boleslav. „Rozhodovat budou maličkosti i forma reprezentačních brankářů na obou stranách," řekl trenér obhájců trofeje Jan Pazdera. „Minule jsme prohráli, ale nebereme to jako odvetu. Prostě chceme titul, tak jak jsme ho chtěli loni," připojil se kouč Vítkovic Pavel Brus.

Tomu hrozí, že v případě výhry jeho svěřenců přijde o vlasy. „Dozvěděl se to jako poslední a neměl vůbec šanci nesouhlasit. Tak to je. Když vyhrajeme, půjde trenér dohola. Nůžky máme nabroušené," smál se vítkovický kapitán Tomáš Sladký.

Zkušený reprezentant není příznivcem systému, ve kterém o novém mistrovi rozhoduje jediné utkání. „V české lize není kvalita na to, aby se finále hrálo takto. Potřebujeme hrát co nejvíce kvalitních zápasů v semifinále, ve finále. To play off vždycky tak rychle uteče a pak se rozhodne v jednom utkání. Aspoň, že se to hraje v Ostravě, protože předtím jsme museli neustále cestovat do Prahy," svěřoval se Sladký.

„Loni bylo našim hlavním motorem se do toho finále, které se hrálo poprvé v Ostravě, dostat. Letos to je jiné. I když jsme skončili v základní části až čtvrtí, cítili jsme, že máme brutální sílu jít až do Superfinále. Ale už před sezonou jsme si řekli, že titul je to jediné o co v této sezoně jde," upozornil 32letý florbalista Vítkovic, jehož tým může při šesté účasti v Superfinále získat třetí titul. Naopak Mladá Boleslav loni slavila poprvé v historii.

Zajímavostí mužského finále bude přítomnost loni vítkovického Martin Tokoše, který dal ve finále tři góly, v neděli ale bude stát na druhé straně. „Jo, je tam Toki (Tokoš), ale je nám to jedno. Proti komu hrajeme a kdo nás čeká v tom superfinále je až druhotné téma. Chceme doma vyhrát, protože to je možná naposledy v životě, co tu šanci máme," řekl Sladký.