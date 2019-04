Dva góly v Superfinále? Cítil jsem v kostech, že by to mohlo lepit, radoval se vítkovický Marek Bräuer

Je to velká euforie, ještě k tomu jsme vyhráli doma v Ostravě. Nemám slov, užívám si to a ty dva góly, to je bonus navíc," radoval se 23letý florbalista Vítkovic. Před zápasem tušil, že by mu poslední utkání sezony mohlo vyjít. „Cítil jsem to v kostech, a v sobotu jsem si i psal s kamarády, že bych alespoň jeden gól dát mohl, protože mi to docela lepilo. A ono to lepilo," svěřoval se Bräuer, jenž pomohl Vítkovicím k postupu do Superfinále devíti góly v play off.

Proti Mladé Boleslavi v první třetině otevřel skóre a 19 vteřin před koncem upravil do prázdné branky na 4:2. „V tu chvíli jsme si byli všichni asi jistí, že je hotovo. Už jsme to i tak nějak slavili a najednou nás Martin Tokoš třetím gólem osm vteřin před koncem zmrazil," popisoval Bräuer velké drama v závěru. „Po loňské zkušenosti, kdy my jsme dorovnávali taky úplně na konci, to byla ledová sprcha. Všem nám to problesklo hlavou. Naštěstí jsme to udrželi," oddychl si vítkovický florbalista.

Kapitán Tomáš Sladký z Vítkovic se raduje s medailí za první místo.

Petr Sznapka, ČTK

Český šampión bude mít o víkendu 11.-12. ledna 2020 právo startovat na Poháru mistrů, kde se utká s mistrem Švédska, Finska a Švýcarska. Hrát by se zásluhou obou vítkovických triumfů mohlo v Ostravě. „Bylo by to skvělé a už teď se na to těšíme. Třeba chytneme Falun a dostaneme pěkný kolotoč... Ale ne, zkusíme zabojovat i tam," řekl Bräuer. To bude ale až příští sezonu, nejprve je potřeba uzavřít tu letošní. „Oslavy budou velké, dlouhé a těžké...," smál se po svém druhém mistrovském titulu Bräuer.