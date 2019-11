Hattrick Brno uspěl v Liberci a posunul se na 12. místo

"Podali jsme zodpovědný výkon do obrany. V první polovině zápasu nám chyběl větší klid po zisku míčku. V druhé polovině jsme to zlepšili, kvalitně jsme vyřešili situace, získali jsme rozhodující náskok a utkání kontrolovali do konce," řekl trenér Hattricku Marek Fiala.

"Bez střelby se góly dávají hodně těžko. Soupeř dnes předvedl kvalitní výkon do obrany a ten náš nebyl hoden superligového týmu," uvedl kouč Liberce Zdeněk Skružný.