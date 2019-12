Brno vyhrálo florbalový souboj nováčků

"Hrál se hodně otevřený florbal se spoustou šancí na obou stranách. Za stavu 3:1 jsme dostali dva laciné góly a soupeř měl navrch, ale i díky dobře postavené brance nepřeklopil zápas na svou stranu. Třetí třetina se nám povedla podle představ, dali jsme rozdílový gól a následné příležitosti jsme dokázali využít," řekl trenér Hattricku Marek Fiala.

"Už několikátý zápas v řadě nedokážeme proměnit v klíčových momentech jasné gólové šance. Dneska jsme udělali hvězdu z gólmana domácích (Filipa Kuhna), přitom gólových zákroků měl podle mě mnohem víc ten náš (Daniel Körber). My gólovky buď ani nedostaneme do brány, nebo při střelbě do prázdné brány dáme tyčku," uvedl asistent kouče Black Angels Petr Pajer.

Tipsport superliga florbalistů - dohrávka 14. kola: Hattrick Brno - Black Angels 7:3 (1:1, 2:2, 4:0) Branky: 28. a 58. Martin Nagy, 44. a 52. Hronek, 20. Jalový, 21. Ondráček, 54. Coufal - 8. Boček, 28. Hanák, 35. Ludvík.