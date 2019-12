Takhle jsem si to nepředstavovala, řekla o jubileu Krupnová

"Pocity nic moc. Takhle jsem si to nepředstavovala, ani nikdo z týmu. Jsme zklamané, naštvané, všechno dohromady," popsala rozpoložení týmu Krupnová. I při čtyřbrankovém manku chtěla ještě věřit. "Vždycky je šance. Pořád jsme chtěly hrát a dávat góly, ale Švédky nás tvrdě potrestaly za každou naši chybu. Na začátku jim to dodalo klid a nás to naopak srazilo, góly jsme jim darovaly hodně lehce. To si nemůžeme dovolit."

Před sedmi týdny na domácím turnaji Euro Floorball Tour podlehly Češky Švédkám těsně 5:6, tentokrát se vyrovnaná partie nekonala. "Na hřišti jsme nebyly tak důrazné a prohrávaly jsme víc soubojů než tenkrát. Neřešily jsme tak dobře situace a Švédky začínaly mít větší a větší převahu," konstatovala Krupnová.

"Do zápasu nastoupily relativně opatrně, nebyl to žádný bezhlavý pres, jako to hrávaly dřív. Stejně jsme v rozehrávce udělaly chyby nebo jsme si daly špatné přihrávky, čehož Švédky využijí pokaždé," doplnila Krupnová.

Byla si vědoma toho, že souboj na mistrovství světa bude se Švédkami těžší než v sezoně. "Švédky tu bývají víc koncentrované, na druhou stranu my nepodaly výkon jako na Euro Hockey Tour. Kdybychom takhle hrály i v říjnu, byl by z toho úplně stejný výsledek. Nehrály jsme dobře. Snad je někdy porazíme, ale ještě je k tomu dlouhá cesta," podotkla Krupnová.

V úterý budou hrát Češky o druhé místo ve skupině B a přímý postup do čtvrtfinále proti Slovensku. "Je to klíčový zápas, věděly jsme to už před mistrovstvím. Hned po Švédsku jsme si řekly, že to házíme za hlavu, a vezmeme si z toho jen to, co fungovalo," řekla Krupnová.

"Se Slovenskem to bude úplně jiné, přirovnala bych to spíš k Lotyšsku. Musíme víc hrát na míčku, být tvořivé a nedělat chyby s unáhlenými přihrávkami do středu nebo tak. Chceme tohle hodit za hlavu a maximálně se soustředit," dodala Krupnová.