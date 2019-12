Mladé a hladové Češky! Očekávaná bitva přichází nezvykle brzy

Martina Řepková (vlevo), Magdaléna Plášková a jejich radost po gólu do polské sítě.

Setkání obou soupeřů uspíšilo dění ve skupinách, kdy domácí Švýcarky získaly skalp vicemistryň světa z posledních čtyř šampionátů z Finska.

„Překvapení? Před zápase možná ano, ale z pohledu jeho vývoje zase takové ne,“ popisuje kouč českého výběru Sascha Rhyner, jenž se do role hlavního trenéra posunul z asistentské pozice po minulém šampionátu v Bratislavě.

„V té elitní čtyřce může kromě Švédska porazit každý každého, ty týmy jsou vyrovnané. A Švýcarky odehrály ten zápas výborně, Finkám nesedl, když mohly vést po deseti minutách 3:0, ale neproměňovaly šance,“ hodnotil Rhyner, pro něhož bude semifinále obzvlášť pikantní, poprvé bude na mistrovství světa stát proti své rodné zemi.

Jeho svěřenkyně švýcarskou výzvu už v semifinále vesměs uvítaly. „Určitě se jich lekat nebudeme. Pravidelně se potkáváme, známe se a rozhodně ten zápas nemá favorita,“ říká Martina Řepková, která v sobotu slaví 24. narozeniny a dala si předčasný dárek v podobě hattricku do sítě Polek ve čtvrtfinále.

„Já jsem radši, že narazíme na Švýcarky, víc mi sedí. Víme, že Finky jsou aktuálně horší, ale pořád je nedokážeme přejet a porazit, zatímco se Švýcarkami je to vždycky padesát na padesát,“ přemítá členka elitní obrany Nela Jiráková.

Tereza Urbánková (vpravo) v souboji o míček během zápasu s Polskem.

Martin Flousek/Český florbal

Švýcarky mají věkově zkušený tým. „Ale v průměru mají na hráčku asi 60 odehraných reprezentačních zápasů, my padesát,“ namítá kouč Rhyner.

„Takže ani my nejsme nezkušený tým, jen mladý. Mladý a hladový, skoro bych řekl, že máme hodně talentované děti, což je super pro český florbal,“ pochvaluje si kouč, jemuž z tribuny během zápasu do sluchátek předává postřehy další krajanka Brigitta Wegmanová.

„Známe se asi 25 let, vidí hru z lepšího úhlu. A je dobré, když v té atmosféře hovoří kouč na tribuně stejným jazykem, abyste si neříkali: O čem to sakra mluví?“ usmívá se Rhyner, jemuž je od čtvrtfinále v Neuchatelu k dispozici i finský kouč mužské reprezentace Petri Kettunen.

Výrazným benefitem semifinále se švýcarským týmem je záruka plné haly Patinoires du Littoral. Konečně, chce se říct po chladném přijetí, jakému se florbalu zatím dostávalo ve francouzské části Švýcarska.

A českým hráčkám pramálo vadí, že hlasitou podporu budou mít jejich soupeřky. „Já věřím, že si z jejich domácího prostředí uděláme svoji výhodu,“ doufá útočnice Magdaléna Plášková.

„Pro některé Švýcarky to bude vrchol kariéry, což pro ně může být svazující až stresující. Ale spoléhat na to nemůžeme a musíme předvést naši nejlepší hru,“ plánuje Řepková.

Co obnáší nejlepší hra českého týmu? Především vylepšenou defenzivní činnosti třeba oproti čtvrtfinále s Polskem. „Musíme víc pomáhat gólmankám, necháváme je vyniknout víc, než bychom měly. Nesmíme vzadu propadat, to by nás mohlo mrzet,“ ví Řepková.