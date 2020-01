Florbalové sázky před Pohárem mistrů. Brusovi hrozí holá hlava, Martiníkovi hladké nohy

S nejlepšími týmy Evropy se o víkendu v Ostravě poměří florbalisté a florbalistky Vítkovic. Zimní stadion v Porubě hostí závěrečný turnaj Poháru mistrů, na kterém budou hrát mistři Švédska, Finska a Švýcarska. „Takový florbal tady lidi neuvidí strašně dlouho. Možná už nikdy. Je to ohromná příležitost vidět top týmy z nejlepších soutěží. Reprezentační zápasy, nebo turnaje typu Czech Open, ale také ligové Superfinále, to je úplně něco jiného. Kdo přijde, bude mít jedinečnou příležitost se podívat, jak může florbal vypadat," řekl kapitán Vítkovic Tomáš Sladký.

A jaké šance vítkovické týmy proti evropským gigantům mají? Obě ostravská družstva se v sobotním semifinále postaví švédským soupeřům. Ženy budou hrát proti Täby FC, muži se postaví Storvretě IBK. „Chci být optimista, máme šanci, pokud diváci pomůžou a všechno se dokonale sejde. Na druhou stranu, a to říkám zcela otevřeně a ne naivně, v české lize není taková kvalita, jako produkuje Švédsko. Obecné srovnání mezi českou a švédskou ligou není reálné," nastínil Sladký.

Větší šance podívat se do nedělního finále by mohly mít vítkovická děvčata, která obhajují stříbro z loňského roku. „Chci ještě o stupínek výše. A tím, že máme silné Švédky už v semifinále, mohlo by být případné finále jednodušší," řekla vítkovická kapitánka Ivana Šupáková.

Florbalový Pohár mistrů Sobota 11. ledna Ženy 10.30: SB-Pro (Fin.) – Kloten-Dietlikon Jets (Švýc.) 13.30: Täby FC (Švéd.) – Vitkovice (ČR) Muži 16.30: Storvreta (Švéd.) – Vitkovice (ČR) 19.30: Classic (Fin.) – SV Wiler-Ersigen (Švýc.) Neděle 12. ledna 10.00: o 3. místo ženy 13.00: o 3. místo muži 16.00: finále ženy 19.00: finále muži

„Všichni soupeři na Final Four jsou kvalitní, musíme ze sebe vymáčknout maximum. Za sebe můžu říct, že slavit zlato před vyprodanou halou v Ostravě, je představa, o které se mi ani v těch nejbizarnějších snech zatím nezdálo," smála se česká reprezentantka.

Na to doma uspět jsou naladěné obě kabiny. A pro úspěch jsou ochotny vymyslet i kulišárny. „Když jsme získali loni v Ostravar Aréně domácí titul, přišel trenér Pavel Brus o část vlasů. Myslím, že znovu něco podobného vymyslíme. I když zatím nevím, co bude tou hranicí úspěchu," slíbil Tomáš Sladký.

A dívčí kabina nezůstane pozadu. „Nemáme v realizačním týmu štěstí na vlasaté muže, ale každý muž, i náš trenér Tomáš Martiník, má nohy trošku chlupatější. A každá holka má v báglu žiletku...," smála se Ivana Šupáková.