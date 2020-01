Vítkovický Hubálek po debaklu děkoval divákům. Mohli jít do kina, ale přišli a byli skvělí

Stejně jako vítkovické ženy se do finále Poháru mistrů, které o víkendu hostí RT Torax Arena v Ostravě-Porubě, nepodívají ani muži. Úřadující mistři z Vítkovic narazili na švédský tým Storvreta IBK, kterému podlehli vysoko 1:11. „Byl to z naší strany zmar. Lítali jsme od ničeho k ničemu, jenomže ono běhat proti takovému soupeři nestačí,“ povzdychl si vítkovický Jakub Hubálek.

Ani druhé srovnání se švédským florbalem nevyznělo pro Česko dobře. Vítkovičtí prohrávali už po první třetině 0:3, po druhé už 0:8. „Nedali jsme žádné šance, i když jsme trefili nějaké tyčky. Naopak oni své možnosti s přehledem proměňovali. To je trochu smůla, protože mohlo to být veselejší, ale my jsme tady nepřišli si zahrát veselejší florbal. My jsme chtěli vyhrát, to se nepovedlo. Ani nastavení na zápas. Byli jsme zbytečně nervózní. Kdybychom vedli 1:0, chovali by se jinak, protože jsou namyšlení. Ale nepovedlo se to," popisoval Hubálek.

Vysokou porážku jako ostudu nebere. „Jsou horší zápasy. Beru to tak, že jsme prohráli a každá prohra vás posouvá dopředu. Oni hrají proti deseti kvalitním soupeřům ve své lize, my si zahrajeme dva, nebo čtyři za celou sezonu. Nevím, co tady potom chceme předvádět. Myslím si, že kdybychom hráli jako Vítkovice švédskou ligu, a měli bychom v ročníku dvacet kvalitních utkání, tak to vypadá úplně jinak. To je čistě můj názor. Prostě nejsou tady kluci, kteří by byli zvyklí na tuto úroveň," vysvětloval zkušený florbalista, jenž v minulosti oblékal dres švédského Thorengruppenu.

Jedinou branku Vítkovic vstřelil za stavu 0:11 Josef Rýpar. „Dobře pro diváky. Ale chtěli jsme jim udělat větší radost než jen jeden vstřelený gól. Vážili cestu na stadion, investovali do toho peníze i čas," krčil rameny 27letý Hubálek. „Diváci byli skvělí. Mohli být jinde, zajít si do kina, ale přišli. Za to jim děkujeme," dodal Hubálek.