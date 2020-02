Florbalisté Vítkovic si zajistili druhé místo po základní části

Hattrickem a jednou asistencí přispěl k úspěchu Vítkovic Lukáš Hrubý. "Dneska jsme se déle hledali. Kdo ví proč, snad delší cestou. Když jsme se rozehráli, tak už to sneslo nějaké měřítko. Ale žádný šlágr to nebyl. Pozitivní je, že na to kolik lidí dnes chybělo, tak jsme uhráli dobrý výsledek," řekl trenér Vítkovic Pavel Brus.

Právě před Vinohrady se v boji o play off posunul na osmé místo FBC Ostrava, který vyhrál v Praze nad Tatranem Střešovice 9:4. Třemi góly a jednou asistencí se na tom podílel Michal Sládek a Fin Panu Kotilainen.

"Podali jsme zodpovědný výkon do obrany podpořený velice dobře řešenými protiútoky. Musím kluky pochválit, že jsme zápas zvládli v hlavách a ke konci nepustili Tatran do zápasu," prohlásil trenér FBC Ostrava Tomáš Svačinka.