Mladá Boleslav vyzve ve čtvrtfinále florbalisty Vinohrad

Florbalisté vítěze základní části superligy Mladé Boleslavi budou hrát ve čtvrtfinále play off se Sokolem Královské Vinohrady. Středočeši si vybrali pražský celek, který si díky výhře v České Lípě 7:6 v prodloužení zajistil postup do play off z osmé pozice. Druhé Vítkovice zvolily za svého soka Otrokovice, jež skončily po debaklu 6:13 v Praze s Chodovem sedmé.

V tabulce je předstihl Tatran Střešovice, který na rozdíl od Panthers neměl před závěrečným kolem účast ve vyřazovacích bojích jistou a slavil po vítězství na hřišti posledních Pardubic 5:2. Za soupeře si jej vybral Chodov a poslední dvojici tak vytvořila Sparta s Bohemians.

"My jsme se docela i připravovali na tu variantu, že Vinohrady proklouznou do play off. Volili jsme si mezi nimi a Otrokovicemi a zvítězilo to, že jsou Vinohrady v Praze a jsou to pro naše diváky lepší podmínky, aby mohli přijet na zápas. Rozhodoval i lepší florbalový povrch, který je pro naši hru důležitý," řekl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný, jehož tým posunul rekord soutěže na 74 bodů. Mladá Boleslav tak vylepšila vlastní výkon z ročníku 2017/18 v podobě 68 bodů.

Obhájce titulu začne boj v play off proti Otrokovicím, které prohrály už poosmé za sebou. "Měli jsme před posledním kolem nějaké preference, ale vzhledem k tomu, že hrálo ještě o postup několik týmů, tak jsme čekali až do konce. Po tom, co si Boleslav vybrala Vinohrady, tak to pro nás bylo celkem jednoduché a vybrali jsme Otrokovice. Jsme si vědomi, že nás čeká nepříjemná série a těžký soupeř," prohlásil trenér Vítkovic Pavel Brus.

Chodov se rozhodl raději pro souboj s Tatranem Střešovice než s Bohemians. "Cítíme, že Bohemka je v poměrně dobré pohodě a Tatran by mohl být pro cestu do semifinále o trošku snadnějším soupeřem třeba i díky tomu, že mají hodně mladý tým," prohlásil kouč Chodova David Podhráský.

Superliga florbalistů - 26. kolo: 1. SC Vítkovice - Hattrick Brno 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Branky: 7. a 29. z tr. střílení Jan Šebesta, 43. Rýpar, 56. Sidunov - 41. Vlach. FBC Ostrava - Mladá Boleslav 3:7 (1:5, 0:0, 2:2) Branky: 20. a 49. Sládek, 43. Malajka - 9. a 44. Suchánek, 1. Curney, 13. J. Bína, 14. M. Tichý, 18. Komárek, 52. Tokoš. FBC Liberec - FBŠ Bohemians 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) Branky: 28. Valeš, 42. Dlesk, 47. Lhota, 58. Balatka - 48. P. Šebek, 48. Ďopan. Sokoli Pardubice - Tatran Střešovice 2:5 (0:2, 1:2, 1:1) Branky: 40. Prix, 51. Teichman - 6. Meliš, 7. Pánek, 22. Havlas, 40. Brautferger, 60. Jakub Kolísko. Chodov - Panthers Otrokovice 13:6 (5:3, 5:2, 3:1) Branky: 3. a 32. Mikeš, 11. a 15. M. Koutný, 23. a 27. Majer, 41. a 52. M. Vávra, 2. J. Koutný, 15. Matejčík, 34. Maxa, 38. Sýkora, 48. Ondrušek - 4., 24. 35. a 55. Hrabal, 7. Gál, 11. Kvapil. FBC Česká Lípa - Sokol Královské Vinohrady 6:7 v prodl. (0:1, 3:4, 3:1 - 0:1) Branky: 22. a 23. Mlejnek, 38. Štěrba, 51. Slaný, 51. Krajcigr, 59. T. Novák - 6. a 23. J. Svoboda, 37. a 39. Skřivánek, 30. O. Stuchlík, 44. M. Bína, 61. Z. Stuchlík. Black Angels - Sparta Praha 5:6 po sam. nájezdech (1:3, 4:1, 0:1 - 0:0) Branky: 11. a 28. Renčín, 21. Hněvkovský, 30. R. Hanák, 35. Boček - 16. a 57. Garčar, 7. Zeman, 15. Juha, 28. Čermák, rozhodující sam. nájezd Zoukal.

Konečná tabulka: 1. Mladá Boleslav 26 24 1 0 1 216:72 74 2. Vítkovice 26 19 2 2 3 182:116 63 3. Chodov 26 17 2 3 4 204:130 58 4. Sparta Praha 26 13 6 1 6 148:119 52 5. Bohemians 26 15 0 3 8 185:148 48 6. Střešovice 26 10 1 2 13 143:165 34 7. Otrokovice 26 8 3 3 12 125:156 33 8. Královské Vinohrady 26 7 4 2 13 124:155 31 9. Liberec 26 7 5 0 14 147:166 31 10. FBC Ostrava 26 9 0 2 15 140:158 29 11. Black Angels 26 8 1 3 14 156:202 29 12. Česká Lípa 26 7 1 5 13 146:187 28 13. Hattrick Brno 26 5 3 2 16 110:161 23 14. Pardubice 26 4 0 1 21 129:220 13

Pozn.: O pořadí na 8. a 9. místě (Královské Vinohrady - Liberec 5:3 a 6:7 v prodloužení) i 10. a 11. místě (FBC Ostrava - Black Angels 7:4 a 11:6) rozhodla bilance ze vzájemných zápasů.