Florbalisty sezony se stali premiérově Curney a Ratajová

Třicetiletý Curney v kategorii Florbalista sezony zvítězil s 503 body a o 62 předčil rekordmana Jendrišáka, který vyhrál v minulých šesti ročnících a celkově triumfoval osmkrát. Třetí skončil s 277 body další útočník Marek Beneš z Pixba Wallenstam.

"Porazit Matěje je pro mě neuvěřitelné. Samozřejmě si toho moc vážím a těší mě to. Nečekal jsem, že to někdy můžu vyhrát," uvedl v tiskové zprávě Českého florbalu Curney, který je rekordmanem základní části české superligy s 685 body i s 383 góly z 309 zápasů a také se 164 body z 89 duelů play off. V ročníku 2018/19 stanovil také maximum jedné sezony superligy s 87 body z 26 utkání.

V uplynulém ročníku zaznamenal 62 bodů za 39 branek a 23 přihrávek v dlouhodobé části a za dva duely play off před ukončením sezony nasbíral osm bodů (2+6). "Ta sezona pro mě bodově byla určitě horší, myslím si ale, že nikdo z ostatních hráčů neměl zářnou sezonu, že by ulítával v bodech nebo gólech," doplnil Curney.

Jendrišák neproduktivnějším hráčem

Jendrišák byl tradičně nejproduktivnějším českým hráčem ve švédské SSL a v nejlepší lize světa si připsal ve 32 zápasech 39 bodů (20+19). Bývalému kapitánovi české reprezentace, v které letos odmítá působit pod finským koučem Petrim Kettunenem, to nyní na vítězství nestačilo. Curney chybí v národním týmu už od mistrovství světa v Praze v roce 2018.

Curney se stal v 19. ročníku ankety osmým hráčem, který se dostal na trůn. Vedle osmi Jendrišákových prvenství vyhrál také třikrát Radim Cepek, dvakrát zvítězili Martin Ostřanský a Milan Fridrich, jednou Pavel Kožušník, Daniel Folta a Milan Tomašík.

Ratajová vládla mezi ženami

Čtyřiadvacetiletá Ratajová získala 499 bodů a o dva roky starší Krupnovou, která vyhrála v minulých čtyřech ročnících, předčila o 46 bodů. Třetí skončila Martina Řepková s 237 body.

Ratajová byla nejproduktivnější českou hráčkou na prosincovém mistrovství světa v Neuchatelu s devíti body (6+3) ze šesti zápasů a dostala se i do All Star týmu. Ve švédské lize byla také nejproduktivnější reprezentantkou z tuzemska s 45 body (24+21) z 23 utkání.

Denisa Ratajová a její proměněné trestné střílení v semifinále MS.

Martin Flousek/Český florbal

"Velice si toho vážím, jsem tím potěšená. Určitě to teď doma s rodinou oslavíme. Patří to i Elišce Krupnové a Tereze Urbánkové, které jsem měla v prvním útoku reprezentace kolem sebe a sedlo nám to spolu, s Eliškou spolu hrajeme už hodně dlouho," prohlásila Ratajová.

Dočkala se jako jedenáctá hráčka v historii. Čtyřikrát byla na trůnu Krupnová, třikrát Ilona Novotná, dvakrát Magdalena Kotíková (v roce 2005 pod rodným jménem Šindelová), Radka Nečásková a Denisa Billá, jednou Kamila Bočanová, Eliška Vrátná (pod rodným jménem Křížová), Jana Christianová, Anet Jarolímová a Hana Sládečková.

Nejužitečnějším hráčem superligy také Curney

Nejužitečnějším hráčem superligy byl v hlasování florbalistů vybrán popáté za posledních šest let také Curney. V ženské extralize získala ocenění poprvé Gabriela Žůrková z Chodova.

Oba čeští střelci do švýcarské sítě: vlevo Matěj Jendrišák, vpravo Jiří Curney.

Martin Flousek, Český florbal

Nejlepším brankářem se stal podruhé v kariéře Lukáš Bauer z Mladé Boleslav, brankářkou sezony je už posedmé Jana Christianová z Chodova. Vítězství v anketě o nejlepšího juniora získal Filip Forman z Bohemians, který nechal za sebou vítěze minulých dvou ročníků Filipa Langera ze Střešovic. Ocenění pro nejlepší juniorku patří Michaele Kubečkové z Vítkovic.

Nejlepším trenérem mužů byl zvolen potřetí za sebou Pavel Brus z Vítkovic a v ženské kategorii patří prvenství podruhé za sebou Tomáši Martiníkovi ze stejného klubu. Nejlepší dvojicí rozhodčích byli vyhlášeni poprvé bratranci Kamil a Tomáš Sojkové.