Florbalový kemp pro talenty? Langer se inspiroval u známého brankáře z NHL

Jedinečný, úžasný. Přesně takový, jako o něm malí kluci sní. Český florbalový reprezentant Filip Langer splnil přání řadě talentovaných hráčů. Uspořádal totiž kemp, kde mohli poznat individuální přístup při tréninku v profesionálních podmínkách. A na mladého hráče se hrnuly jen pozitivní reakce. „Super, nevím, co víc bych si ještě přál," slyšel Langer ze všech stran. Inspiroval se prý přitom u hvězdy z NHL a uspořádal Skillscamp.

„Tento koncept jsem okoukal od hokejovéhé brankáře Petra Mrázka. Objížděl spoustu kempů, kde byl jako host. Jenže klukům nestíhal nic pořádně ukázat. Děti chtěly podpisy, Petr se snažil vyhovět, ale praxe scházela. Tak udělal svůj vlastní kemp, kde se klukům věnuje individuálně stejně jako tady já," vysvětlovala hvězdička českého florbalu, proč se rozhodla uspořádat akci pro mladé milovníky florbalu.

Šel tak v jeho stopách. Součástí akce byly vzdělávací přednášky, stejně jako cvičení. Chybět nemohl ani doprovodný program o ceny. V Soběslavi u Tábora prostě šlapalo všechno tak, jak si Filip Langer přál. „Myslím, že se to povedlo a kluci tu měli k dispozici všechno, co by měl profesionální sportovec mít. Areál byl skvělý, ubytování výtečné. Parádní hala se skvělým povrchem. Děti měly prostě všechno," konstatoval spokojený mladý český reprezentant.

A nadšení mladých florbalistů, kteří se na akci sjeli z celé republiky, bylo znát na každém kroku. Trénink byl rozdělený na dvě fáze. Dopoledne byla na programu kondiční část, kdy se pracovalo na rychlosti, stabilitě, síle či třeba koordinaci. Odpoledne se pak pracovalo na rozvoji herní složky malých florbalistů.

„Chtěli jsme, aby kluci poznali, jaké to je se připravovat v profesionálních podmínkách a aby tam byl znát individuální přístup. Jsem rád, že se to povedlo. Našli jsme skvělé prostředí a moc rádi za rok akci zopakujeme," dodal Filip Langer, juniorský mistr světa z roku 2019.