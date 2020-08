Vítkovice ovládly obě hlavní kategorie florbalového Czech Open

Ostravané proti Tatranu získali vedení v deváté minutě, když soupeřovo zaváhání v defenzivě využil střelou o levou tyč Lukáš Hájek. V polovině úvodního dějství během osmi sekund bleskově otočili stav Martin Pánek a Sebastian Rod.

Ještě v první třetině vyrovnal po přihrávce Adama Delonga Matyáš Šindler a ve 24. minutě získal Vítkovicím náskok Rostislav Gattnar. V závěru druhé části vybojoval balonek Matěj Matejčík a bekhendovou střelou upravil na dvoubrankový rozdíl. Snížit se podařilo 55 sekund před druhou pauzou Filipu Langerovi.

Kapitánka Vítkovic Denisa Ferenčíková se s pohárem raduje z vítězství.

Michaela Řéhová, ČTK

Ve 43. minutě se ale po Matejčíkově akci trefil kapitán Vítkovic Tomáš Sladký, který dnes slaví 34. narozeniny, a za 110 sekund zvýšil Ondřej Sidunov na 6:3.

Zleva Eliška Plánková a Lucie Cholinská z Vítkovic se radují z vítězství.

Michaela Řéhová, ČTK

Stav sice zkorigoval Adam Tlapák, ale dvěma góly pojistil náskok Ostravanů z úniku Matejčík, který díky čtyřem bodům a hattricku ovládl kanadské bodování s deseti body i tabulku střelců se sedmi góly. Výsledek už jen zkorigovali Martin Šindelář a Milan Meliš.

Vítkovice ovládly Czech Open v mužské elitě jako třetí český tým po FBC Ostrava (1998) a Tatranu Střešovice (1999). Tentokrát to bylo za neúčasti zahraničních zástupců. V boji o 3. místo vyhráli Bohemians nad Otrokovicemi 11:3 a třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu pomohl Jiří Kratina.

Dvěma góly a asistencí se na podílela na finálovém triumfu vítkovických florbalistek švédská útočnice Lina Häggová, letní posila ze Sundsvallu. Ostravanky ve finále elitní kategorie mezi 12. a 18. minutou získaly vedení 4:0 díky brankám Zuzany Krzywakové, Häggové, Nikoly Liberdové a Sáry Seevaldové.

Český výběr do 19 let snížil na konci první třetiny díky Vendule Maroszové, ale do poloviny utkání zvýšily Häggová a Barbora Husková už na 6:1. Juniorky ještě v druhé části zkorigovaly stav díky Karolíně Stůjové a Alici Hejzlarové, která využila přesilovku. Vítkovice ale v závěrečném dějství navýšily rozdíl, trefily se ještě Eliška Planková, Lucie Cholinská a Jana Trošková. Český tým vyhrál v této kategorii poprvé od roku 2012, kdy slavil Herbadent SJM Praha 11 (dnešní Tigers Start98).

Turnaj se vzhledem k pandemii koronaviru nakonec rozlosoval pro 97 celků, z nichž tři nenastoupily a jejich výsledky byly kontumovány. V mužské elitě místo tradičních 16 týmů startovaly čtyři a v ženské jich rovněž místo šestnácti bylo sedm. Mezinárodní zastoupení bylo jen v kategoriích Open mužů a žen.

Mimo české kluby se představily dva týmy z Rakouska, po jednom z Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska. Před šesti lety byly na turnaji celky z 21 zemí a v roce 2016 hrálo rekordních 272 týmů.

Letošní ročník doprovázela řada hygienických opatření. Na finálový den byla v UNYP Aréně na Podvinném mlýně povolena maximální kapacita 500 diváků, všichni museli mít nasazenou roušku.