Vítkovice vedou superligu o šest bodů před Střešovicemi

Otrokovicím nepomohly k úspěchu ani čtyři body za hattrick a jednu asistenci Filipa Hrabala. Za vítěze měli bilanci 2+2 Marek Bräuer, Marek Matejčík a Matyáš Šindler.

"Výhra 12:10, máme tři body do tabulky a tím asi končí výčet pozitivních věcí. Dneska se nám nechtělo bránit. Zápas byl tak divný jako celá ta doba teď. Do obrany nic a do útoku OK, když jsme zapnuli," řekl trenér Vítkovic Pavel Brus.

Pod vítězství Střešovic se podepsal pěti body za gól a čtyři asistence útočník Filip Langer. O výhře FBC Ostrava nad Spartou rozhodl v 57. minutě Petr Kittel.

Chodov si musel duel s Black Angels odložit kvůli pokračující karanténě svého týmu a po dohodě klubů se v současné situaci při šíření nemoci covid-19 nehrál ani zápas Česká Lípa - Pardubice.

Superliga florbalistů - 7. kolo: 1. SC Vítkovice - Panthers Otrokovice 12:10 (4:2, 5:4, 3:4) Branky: 5. a 44. Bräuer, 6. a 42. Šindler, 20. a 54. Matejčík, 25. a 33. Gattnar, 12. Jan Šebesta, 21. Kuczera, 34. Anis, 40. Sladký - 9., 24. a 58. Hrabal, 8. a 21. Michal Nagy, 32. Hronek, 36. Červenka, 42. Gál, 58. Petřík, 59. Vykopal. FBC Ostrava - Sparta Praha 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) Branky: 22. a 24. Malajka, 29. Hurta 57. Kittel - 4. a 54. Kozák, 29. Kolstrunk. FBC Liberec - Tatran Střešovice 4:10 (1:4, 3:4, 0:2) Branky: 7. Šoltys, 25. Rozkovec, 27. Světlík, 34. Valeš - 1. a 38. Brautferger, 17. a 48. Klápa, 36. a 37. Sládeček, 1. Meliš, 10. Langer, 36. Havlas, 48. Němeček.