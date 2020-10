Florbalista Langer bude trénovat ve Švédsku

Florbalisté v Česku nemohou trénovat, neboť vláda kvůli šíření covidu-19 uzavřela vnitřní sportoviště. "Naše spolupráce bude prospěšná pro obě strany, protože Filip je elitní hráč, díky kterému se zlepší úroveň našich tréninků," uvedl v tiskové zprávě trenér Storvrety Oscar Lundin.

Langer před rokem výrazně pomohl české reprezentaci do 19 let k premiérovému titulu na mistrovství světa v Kanadě. Ve Švédsku už hrál, předloni působil v Pixbu, jelikož v 16 letech nesplňoval věkový limit pro start v české superlize.

Český florbalista Filip Langer se může pyšnit titulem juniorského mistra světa.

archiv Filip Langer

"Jsem nadšený, že se můžu v tréninku porovnat s nejlepšími hráči na světě. Taková zkušenosti mi určitě pomůže v mém florbalovém vývoji a taky věřím, že to bude i skvělá životní zkušenost," řekl Langer.

Podobný postup zvolila rovněž Mladá Boleslav. Ta se dohodla s jiným švédským klubem IBK Dalen a na sever Evropy tak zamíří Jakub Gruber, Jakub Bína, Filip Zakonov, Marek Korych a Jan Zoufalý. Do Dalenu odcestuje na týdenní stáž i mladoboleslavský šéftrenér Petr Novotný.

"Rozhodli jsme se, že prostor rozdělíme mezi tři dospělé hráče a dva juniory, kteří bojují o účast na mistrovství světa do 19 let," vysvětlil generální manažer mladoboleslavského klubu Tomáš Pacák. Hráči do Dalenu přestoupili, mohli by se tak objevit i ve švédské lize, považované za nejkvalitnější na světě.