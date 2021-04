Florbalistky Vítkovic si vybraly pro čtvrtfinále Olomouc

Vítkovice v základní části vyhrály bez ztráty bodu všech 22 utkání. To se dosud v historii povedlo pouze Děkance Praha v sezonách 2007/08 a 2008/09. Po šestém triumfu v dlouhodobé části za sebou a celkově sedmém budou obhajovat tituly z let 2018 a 2019. Loni zrušila play off pandemie koronaviru.

Extraliga florbalistek - dohrávka 19. kola: FBC Ostrava - Tatran Střešovice 4:3 (0:1, 2:1, 2:1).

1. Vítkovice 22 22 0 0 0 224:55 66 2. Chodov 22 19 0 0 3 137:60 57 3. FBC Ostrava 22 17 1 0 4 173:85 53 4. Tatran Střešovice 22 16 0 0 6 138:65 48 5. Panthers Praha 22 11 2 1 8 107:113 38 6. Olomouc 22 9 3 0 10 92:127 33 7. Židenice 22 7 3 2 10 97:103 29 8. Bohemians 22 6 0 2 14 86:128 20 9. Tigers Start98 Kunratice 22 5 1 2 14 94:146 19 10. Jičín 22 5 1 0 16 91:147 17 11. Mladá Boleslav 22 3 1 3 15 74:155 14 12. Bulldogs Brno 22 0 0 2 20 58:187 2