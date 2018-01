Špatná zpráva. Rychlobruslařka Sáblíková nebude obhajovat stříbro

"Jeden důvod je, že mám tréninkové manko, protože jsem se nemohla připravovat, a druhý, že záda se zlepšují, ale ještě mě čeká opich. Nejen s Petrem (trenérem Novákem), ale i s doktory jsme se rozhodli, že by bylo nejrozumnější, aby se Evropa vynechala," řekla Sáblíková ČTK. "Chci, aby se záda dala úplně do pořádku a mohla jsem si v Koreji říct, že jsem pro to udělala všechno," doplnila.

Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková je pětinásobnou evropskou šampiónkou ve víceboji. Loni v Heerenveenu byla druhá.