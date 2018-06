Samková chytá, Erbanová útočí! Charitativní akce přinesla nemocnému Filípkovi přes dvě stě tisíc

„To je nádherný," řekla Eva Samková, která se postavila do brány. „Florbalu se věnuju vždycky jednou za rok tady a vždy v bráně. Doufám ale, že příští rok už ne, teď si totiž ještě léčím výron kotníku, proto jsem neběhala," vysvětlila snowboardistka.

„Vždy jednou za rok si tady vyzkouším dobrou výstroj. Když jsem naposledy hrála turnaj a o něco šlo, tak to bylo v sedmé třídě ještě s Kájou (Erbanovou). Měla jsem legíny a kolena omotaná obinadlem, triko a starou hokejovou helmu," smála se Samková, která chytala ve výstroji mistrů Superligy z Mladé Boleslavi.

„S tímhle se chytá samo. Chrániče na kolena byly výborný," chechtala se. Postavila se i do brány při charitativních nájezdech. Cena za pokus překonat olympijskou vítězku ze Soči byla dvě stě korun, v případě gólu o stovku víc. „Tak patnáct lidí na mě jelo, takže se vybralo hodně, je to super," podotkla Samková.

Nejvíc pěnez přinesl dres Džeka

Do sbírky přispěla i koupí dresu Jaromíra Jágra, který se na akci s dalšími cennými sportovními relikviemi dražil. Vůbec nejvýše se vyšplhala cena podepsaného dresu útočníka AS Řím Edina Džeka. Automobilový závodník Jan Kopecký ho získal za dvanáct tisíc korun, ale poté ho věnoval zpátky do dražby.

Samková se v jednom týmu potkala se svou bývalou spolužačkou z Vrchlabí Karolínou Erbanovou, která hrála v útoku. „Hlavně že to není basketbal, to by bylo horší," přiznala Erbanová.

„Jsem spokojený ze dvou hlavních důvodů. Za prvé se vybrala částka, v jakou jsem ani nevěřil. Počítal jsem, že bude podstatně nižší. A za druhé se podařilo přilákat osobnosti jako Samková či Erbanová. Cením si toho, že holky přijely bez nároků na honorář a zapojily se do turnaje," řekl reportér Českého rozhlasu Pavel Petr, který benefici každoročně pořádá.

Kromě olympijských medailistek dorazili například fotbalisté Martin Latka či Daniel Pudil, hokejista Václav Pletka nebo hráči Bílých Tygrů Roman Will či Martin Ševc.

„Jsem rád, že můžu pomoci a přispět na dobrou věc," řekl Daniel Pudil, hráč anglického druholigového Sheffieldu. Vybraná částka pomůže sedmiletému Filipu Sršňovi, který se vypořádává s následky dětské obrny. Jedna léčba vyjde na padesát tisíc korun.