Na základce bylo české eso za vyvrhele, teď bojuje o olympiádu

Jak se skateboardisté staví k olympiádě? Nebojí se, že sport ztratí svůj duch?

Jsou ve skateboardingu lidé, které olympiáda nebude zajímat. Ale přístup těch, kteří se účastní závodů, je pozitivní, berou to, že se sport posune dopředu. Budou dál dva směry. Jedna část bude jezdit závody, druhá část bude jezdit třeba na Letné s pivíčkem a mít pohodu, protože je pro ně skateboarding volnočasová aktivita a životní styl. Ve snowboardingu to dopadlo stejně.

Mění se vnímání skateboardingu veřejností?

Jezdím dvacet let. Když jsem byl na zakládce, učitelky mě braly spíš jako vyvrhele, rozhodně ne jako sportovce. Dneska už jsme za sportovce označováni.

Kdy se to zlomilo, že jste se stal profesionálem?

Já si pořád říkal, že ježdění je fajn koníček, občas něco vyhraju na závodech. Pak se to nabalovalo, říkal jsem si, že mi to může vydržet do dvaceti, pak než dodělám školu, teď si říkám, že by to klidně mohlo vydržet do padesáti. (úsměv)

Věříte, že olympiáda vás může více proslavit i mimo skateboardovou komunitu, jako třeba snowboardistku Šárku Pančochovou zimní hry?

Určitě. Olympiáda představí skateboarding širší veřejnosti. Kdo ho sleduje už teď, uvidí stejné závodníky, ale třeba otevře obzory i lidem, kteří ho normálně nesledujou, koupí si prkno a budou jezdit.

Když se na olympiádě objevil snowboarding, řešilo se, jestli nepřibude pozitivních dopingových testů kvůli užívání lehkých drog. Jak je na tom skateboarding?

Přijde mi, že ty diskuze odnesl snowboarding, tak se to tolik neřeší. Lhal bych, kdybych říkal, že se ve skateboardingu neobjevují, ale je to snadné: Kdo chce hulit, nemůže jezdit závody.

Umíte si představit sám sebe v reprezentačním dresu?

To nedokážu, ta představa mě trochu rozesmívá, jsem zvědavý, jak to budou řešit. Já doufám, že budeme dál jezdit v tričkách a džínech. Nedej bože, kdybych musel mít helmu… Ale když jsem viděl snowboardový slopestyle na olympiádě, přišlo mi to jako normální závody, jezdci si drželi svůj styl.

Nezvyklé je i to, že nemáte klasické trenéry.

Máme kouče do posilovny, ale ne na jezdění. Trénuju se sám, jezdím od pěti let, radili mi starší kluci. I teď se s ostatními poradím, ale nepotřebuju někoho, kdo by na mě řval, abych to zábradlí sjel ještě desetkrát.